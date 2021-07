Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca no solo está preocupado por quién reemplazará a Gianluca Lapadula en ataque para las Eliminatorias a Qatar 2022 o qué pareja de centrales elegirá luego de que no tuvo una que destaque en la Copa América 2021. La preocupación del técnico de la selección peruana también está puesta en los jóvenes valores del fútbol nacional. Desde hace más de un año que no entrenan, ni compiten.

La pandemia por la COVID-19 ha ocasionado muchas actividades, entre ellas las de formación deportiva, tengan que suspenderse. No solo no hay torneos de menores, tampoco están trabajando las academias formales porque hasta la fecha no hay un protocolo para que se puedan reactivar. Todo lo contrario, pasa en otros países donde todo está marchando muy bien.

Por ejemplo, en Argentina acaba de comenzar la Liga Argentina y con ella también el Torneo de Reservas. Los menores ya terminaron de hacer la pretemporada. Es más, a partir del 18 de julio se llevará a cabo el Torneo Juveniles de Primera División 2021 donde participarán las categorías 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª.

En Chile, ya se alistan para el regreso de los torneos de menores. Varias categorías vienen entrenando sin ningún problema. En el vecino país sureño se tenía pensado reactivar todo en abril de este año; sin embargo, el aumento de casos por coronavirus hizo que otra vez se tenga que poner pausa a todo. A pesar de ello, el 14 de julio llegó una buena noticia para los jóvenes chilenos.

A través de un comunicado del Ministerio del Deporte, el gobierno autorizó el retorno a los entrenamientos y posteriormente las competencias oficiales, tales como las del Fútbol Joven en sus categorías Sub 18 y Sub 21, el Ascenso Femenino y los certámenes de Futsal masculino y femenino. Se van a reanudar las actividades deportivas de menores bajo estrictas medidas sanitarias. Como primera fase tendrán seis semanas de entrenamientos de todos los equipos y luego se vendrán los respectivos torneos para cada categoría.

En Colombia también se jugará este fin de semana la Reserva a la par de la Primera División. Además, desde hace varias semanas que los juveniles vienen entrenando y compitiendo en diversas ligas. Y no solo fútbol masculino también están compitiendo la categoría femenina mayor y menores.

🇧🇹Ya estamos contando los días para ir al zonal final del Campeonato Nacional de Difutbol ⚽ con nuestra Selección Bogotá Prejuvenil ✅



Porque creemos en la preparación, como medio para obtener nuestra meta final 🥅🔝 pic.twitter.com/hAyTvz866Z — Liga de Fútbol de Bogotá (@BogotaLFB) June 10, 2021

Ruge Gareca

“Nos preocupa el tema de las divisiones menores, eso debe ser una preocupación de todos en general. Hace dos años que los menores no pueden competir y es una preocupación enorme como integrantes de la Selección y que debería ser de todos. De los clubes, de los propios chicos, de todos en general”, expresó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Hasta la fecha no hay ninguna información sobre el regreso de las competiciones de las categorías juveniles en el Perú. Es más, desde el 2019 el Torneo de Reservas está paralizado y tampoco sabe cuándo se volvería a jugar. Al menos este año ya es difícil porque la Liga 1 ya está a punto de iniciar.

Ricardo Gareca conversó con la prensa sobre el presente de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Otro grupo que está esperando alguna señal para trabajar al igual que los clubes son las academias deportivas. Varios centros de formación de futbolistas tampoco vienen trabajando desde hace más de un año. Esto ha generado que varias personas ligadas a este mundo no estén laborando.

Con la poca ayuda e información que tienen las academias sobre la reanudación de actividades, hay algunas que ya no están aguantando más y vienen entrenando clandestinamente. Esto debido a que nadie se pronuncia sobre la reactivación del fútbol formativo.

Los jugadores realizaron trabajos de gimnasio y ejercicios de campo junto a los sparrings de la Selección Sub 20. (Foto: @SeleccionPeru)

Anunciamos a los futbolistas convocados para el tercer microciclo presencial de la @SeleccionPeru Sub 17 🇵🇪.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/IIDdrvAK1p — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 16, 2021

“Tenemos la intención de jugar el Torneo de Reservas este año. Sabemos que los menores fueron un grupo que sufrió bastante por la pandemia. Sea como sea, todo tiene que ir de la mano con los protocolos de seguridad ante la pandemia. No podemos arriesgar a los jóvenes bajo ninguna circunstancia”, declaró Ernesto Arakaki, director deportivo de menores FPF, en enero de este año.

Solo se quedó en intenciones porque hasta ahora nada se pudo reactivar. En más de un año se ha interrumpido el crecimiento de jóvenes promesas. Por el momento solo están entrenando la selección peruana Sub-20 y pronto lo hará la Sub-17. El resto, sigue esperando hasta que suene la llamada ganadora.

