¿Por qué Ricardo Gareca no es prioridad en Argentina?

Quiero arrancar diciendo que Ricardo Gareca ha hecho un campañón con Perú y merece, de sobra, la renovación. Pero no me sumo a las voces que dicen que es fijo en Argentina, que en su país mueren por tenerlo de vuelto y que ni bien salió Jorge Sampaoli ya había montañas de cartas de ciudadanos bonaerenses pidiendo su llegada a Ezeiza. Aquí tres razones que explican por qué Gareca no es prioridad en su país.

1) No es visto como A1. Gareca ganó cuatro torneos con Vélez, pero, antes y después de eso, no era considerado un entrenador top. Tiene fama de gran tipo, pero había fallado en vestuarios grandes como el de Independiente a fines de los 90. No lo ven un gran táctico tampoco. Frente al palmarés de Simeone o Pochettino, exitosos gestionando planteles europeos y frente al currículo de Gallardo, multicampeón con River argentino y antes con Nacional, parece una o dos gradas más abajo.

2) Con Perú “no la rompió en Rusia 2018” . Si bien ha triunfado en Perú al clasificar después de 36 años y los hinchas locales creen que todos se mueren por adquirirlo, es claro que sus bonos bajaron al ser eliminado tan pronto del Mundial. Hay otros técnicos latinos que sí aprovecharon mejor la justa mundialista. Martino, con Paraguay, llegó a cuartos. Sampaoli, con Chile, pasó la ronda en 2014. Pinto, con Costa Rica, llegó a cuartos en 2014. Eso es romperla. El Tigre nos clasificó pero no hizo una Copa que lo posicione aún más.