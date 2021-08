Conforme a los criterios de Saber más

A Ricardo Gareca no le gusta que le hagan el equipo. La experiencia enseña que le desagrada que el contexto mediático o popular le trate de imponer jugadores. Por eso cuando armó la lista de la Copa América no pocos fruncieron el entrecejo en señal de desconfianza. Murmuraron. Algo similar ocurrió en la Copa América Centenario y los resultados le dieron la razón al técnico. Casi siempre la ha tenido. Esta vez, después de seis juegos en Brasil, el universo de convocables es mayor. Algunos fueron una apuesta que dio frutos, otros aprovecharon sus ligas para ganarse un lugar.

En el arco, por ejemplo, para las Eliminatorias no asoman grandes cambios. Está claro que Gallese es el titular y sus lugartenientes son Carvallo y Cáceda . La opinión de Ibáñez pesa si quieren sumar otro nombre. Por izquierda si llegan a faltar Trauco o el cada vez más consolidado López, Nilson Loyola es una opción. Silente, el lateral cervecero, acumula méritos para regresar al grupo de seleccionados.

En el lateral derecho Advíncula y Corzo son fijos, pero Jhilmar Lora vine pidiendo pista. Sorprende la capacidad con la que puede centrar bien con ambos perfiles. En la zaga central el único convocado que no jugó en Brasil fue Garcés. La interrogante en esta posición es si Gareca va a renovarle la confianza a Zambrano. No es seguro el regreso del “León”. Que Araujo se quede en la segunda de Holanda tampoco hace feliz al “Tigre”.

En la volante es donde han aparecido más jugadores con ganas de discutirle el puesto a los que parpadeen. En primera línea están Tapia, Yotún y Aquino. A ellos se les podría sumar eventualmente Alesandro Burlamaqui. No cualquiera llega a la primera división de la Liga española a los 19 años si no tiene calidad y sobre todo rebeldía para jugar al fútbol. El tiempo dirá.

Cartagena optó por asegurar su futuro y marchó a Emiratos. Hay que ver cómo toma Gareca la decisión del futbolista. Que lo entienda no significa que lo vaya a convocar. A Carrillo el futbol árabe no le hizo mal. Christofer Gonzales ha alcanzado la madurez. Por talento y versatilidad es un puntal en las convocatorias. Desdobla y llega al gol con frecuencia. Estará.

Cueva, tantas veces cuestionado con justicia, es para Gareca, una especie de placer culposo. Lo necesita. Ha sido el jugador que más ha jugado con él. Le ha perdonado lo que a ningún otro. En la cancha, valgan verdades, Cristian ha respondido. Peña es la prueba irrefutable que los minutos ayudan a la confianza del jugador. Disfruta en la cancha. Necesita un equipo urgente, sino sus bonos en la selección van a devaluarse pronto.

El desparpajo de Raziel García fue agua fresca en el plantel. Impresionó gratamente. Una lástima su viaje trunco a la Argentina. La intensidad del fútbol rioplatense hubiese potenciado sus virtudes. Arias y Távara jugaron poco y no dieron fuego. Han perdido terreno.

Edison Flores, lesionado, sigue sin tener actividad en la MLS y Andy Polo estará ausente un largo rato. En ese contexto, no es descabellado pensar en Gabriel Costa. El uruguayo-peruano es figura en Colo Colo y puede hacer el recorrido por las bandas.

En la delantera, a fuerza de goles, Lapadula se ha convertido en indiscutible. Valera e Ibérico no aprovecharon sus oportunidades. Ormeño, sin deslumbrar, cumplió, pero eso no le garantiza un lugar. Su producción en el León será determinante.

El caso de Ruidíaz invita a la controversia. El comando técnico y los hinchas esperan que Raúl traslade toda su artillería goleadora de la MLS a la blanquiroja. La paciencia se agota. Paolo y Jefferson tienen un pasado glorioso, pero mayores y entre algodones no están en el horizonte cercano de la selección.

Del campeonato local Bryan Reyna y Percy Liza pintan bien, aunque un llamado a la selección puede ser prematuro. El otro Reyna, Yordy, no es titular en su equipo. A Alejandro Hohberg de notable campaña en Cristal le cuesta impresionar a Ricardo. La lista es ahora más larga que antes. El plantel ya no es tan corto. A Gareca no le gusta que le hagan el equipo. Pero está atento y toma nota.

