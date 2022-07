Ricardo Gareca retornó a Lima para realizar la conferencia de prensa de despedida de la selección peruana, días después que se confirmara que no renovó su vínculo con la blanquirroja, tras siete años de trabajo logrando la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Mario Cupelli, abogado de Gareca, indicó que el tema económico no fue uno de los impedimentos para la renovación: “No estaban dadas condiciones para continuar. No tiene que ver solo con tema económico. Hubo otras modificaciones con las que no estuve de acuerdo”, además de presentar incomodidad por la filtración de la información la reducción del 40% del sueldo para el comando técnico”.

En ese contexto, Germán Leguía, ex jugador de la selección peruana, respaldó a Ricardo Gareca: “Ha sido un maltrato a alguien que hizo mucho por el Perú. Mandas a unas personas que no tienen el poder de decidir y que tienen que regresar a Lozano a preguntarle. ¿Por qué Lozano no fue directamente a hablar con el abogado? Está visto que no quería contratar a Ricardo Gareca”.

“Agustín Lozano no quiere a Ricardo Gareca porque no lo puede manejar. No están aprobados sus estatutos ni en registros públicos. ¿Cómo están manejando la Federación, así es en Perú? ¿Cualquiera puede hacer lo que le da la gana?”, agregó el exfutbolista de Universitario en entrevista a Gol Perú.

Sin propuestas

Con respecto a su futuro, Gareca indicó que por el momento no tiene ningún ofrecimiento. “Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”.

Gareca pasó a ser el técnico con más partidos en la historia de la selección peruana en noviembre de 2018, superando a nada menos que a Marcos Calderón (51). Antes ya había dejado atrás a Sergio Markarián (45), Juan Carlos Oblitas (39) y Didí (38).