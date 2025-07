Ricardo Gareca no elude la autocrítica por su fallido proceso con Chile, pero también deja claro que hubo más de un factor que afectó su trabajo en La Roja. Existió una diferencia crucial respecto a su exitosa etapa en la selección peruana: la libertad y el respaldo para la supervisión de jugadores en el extranjero.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para ‘Clank!’, el estratega argentino desglosó las razones detrás de su fracaso en tierras chilenas y, en ese contexto, puso en perspectiva la diferencia en el apoyo logístico que encontró en cada federación.

“No tuve tanta presencia en el extranjero como si lo tuve en Perú. A veces los tiempos no dan. Pero ellos me brindaron todo. En cuanto a los dirigentes, el presupuesto. A veces te pueden negar la posibilidad de viajar porque no hay presupuesto. Pero ellos no. Ellos en ese aspecto me apoyaron y estuvieron”, reconoció el Tigre.

Sobre el mal paso con Chile añadió lo siguiente: “No le habré encontrado de vuelta. Arrancamos bien. Me entusiasmé y se entusiasmó también la gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y bueno, no hicimos una buena Copa América y ahí empezó un poco todo. Después no pudimos encaminar más al equipo en plena eliminatoria. La cosa no fue como esperaba”.

Las bajas de referentes también pasaron la cuenta, afirmó. “Tuvimos muchas lesiones, eso nos perjudicó. Pero sonaría como una excusa. Que en este momento no me sirve. Simplemente no pude encaminar a la selección”, sentenció Gareca.