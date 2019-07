Para todo técnico, escoger a los pateadores de penales para una definición de Copa América no es sencillo. Ya sea porque los elegidos no sienten confianza o, como sucedió con Perú, porque los once disponibles estaban con el ánimo al tope. Esto último le pasó a Ricardo Gareca en los cuartos de final ante Uruguay. El 'Tigre' contó que sucedió ese momento con la selección peruana y por qué terminó sonriendo antes de la definición.

"Los muchachos querían patear todo", dijo el director técnico de la Bicolor que luego confesó que escoger a los cinco pateadores, por esta razón, fue difícil.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la enorme sonrisa que dibujó tras escoger a sus pateadores. "Esbocé una sonrisa porque André (Carrillo) hizo un comentario cuando a él ya lo habíamos sacado", indicó.

Como se recuerda, los elegidos por Ricardo Gareca para patear los penales en el partido contra Uruguay fueron: Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Luis Advíncula, Yoshimar Yotun y Edison Flores.