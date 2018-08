Ricardo Gareca reveló el plus que tiene la selección peruana frente a otros países

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, brindó una extensa conferencia de prensa en la Videna luego de firmar contrato con la FPF por el próximo proceso Eliminatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Gareca fue muy claro al hablar sobre diferentes temas, como los motivos que lo llevaron a seguir con Perú y también la delicada situación que vive Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El 'Tigre' también quiso enviar un mensaje a todos los hinchas y el pueblo peruano. Reveló que el jugador de la selección nacional cuenta con un plus que no todas las selecciones tienen.

"El jugador peruano, cuando se pone la camiseta de la selección, es otro jugador. Él jugador peruano se transforma. Eso es un plus que no todo el mundo tiene. El jugador peruano lo consiguió. Y eso es muy importante para nosotros. Lo valoramos mucho. Le decimos a la gente que se quede tranquila. Vamos a ser una selección siempre competitiva. Desde el punto de vista de la actitud, siempre. No se puede garantizar que desde el juego, porque esto es fútbol. Pero los jugadores que estén en la selección van a dar lo máximo que tienen siempre", dijo Ricardo Gareca.

Luego de tomarse un tiempo para pensar bien qué hacer con su futuro, Gareca decidió quedarse una proceso más con la selección peruana. El contrato es por tres años y con opción a ser renovado por un año más si se consigue la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Antes está la Copa América 2019, las Eliminatorias y los diferentes partidos amistosos. Los primeros serán en setiembre contra Holanda y Alemania.