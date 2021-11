Ricardo Gareca dio conferencia de prensa esta tarde, a pocas horas del partido entre Perú y Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Al ‘tigre’ le consultaron acerca de las críticas de Martín Liberman hacia Carlos Zambrano, y el entrenador de la selección peruana afirmó que los futbolistas están expuestos a la crítica, además, resaltó los título que ha ganado el defensor en Boca Juniors.

“Son cosas que estamos expuestos nosotros en el futbol, a mí durante años me han dicho de todo, han cuestionado un montón de cosas, no estamos al margen de las críticas, lo importante es que respetamos la opinión de la gente de afuera, pero una cosa es lo que piensan de nosotros y lo que pensamos de nosotros mismos, por algo están en la selección, por algo están acá”, expresó Gareca.

“A lo mejor no le gustamos como somos, las decisiones que tomamos, eso corre por cuenta de quien lo dice, lo importante es lo que nosotros pensamos como cuerpo técnico de los jugadores, los convocados por algo están convocados, gozan de la confianza absoluta nuestra”, agregó.

“Zambrano ha salido dos veces campeón con Boca, me parece que es algo importante y no es el mejor momento de Boca, hay que analizar todo el contexto, en qué escenario llegan los jugadores, no es para cualquiera todo esto”, finalizó el ‘tigre’.

La selección peruana vuelve a medirse con Bolivia en el inicio de la próxima fecha doble de las Clasificatorias, en un partido que será de vida o muerte para los de Ricardo Gareca. Mira toda la previa en el siguiente video.

