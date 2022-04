Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa para dar un balance del cierre de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 de Sudamérica, las mismas en las que Perú finalizó en quinto lugar y jugará el repechaje. El director técnico argentino se refirió a la posibilidad de renovar con la ‘Blanquirroja’

“No lo hablaría en estos momentos. El contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021 pero tras la pandemia esto se prorrogó. Ahora con el repechaje, esto se extiende hasta ese partido. No me proyectaría a algo más. No porque esté conforme, pero en estos momentos solo nos enfocamos en ganar el repechaje y clasificar al Mundial”, sostuvo Gareca.

Por otro lado, se refirió al estado de la ‘Bicolor’ para el partido de repesca: “Perú va a estar listo para fin de mayo, cuando vayamos a Europa y allí haremos el periodo de adaptación. Dias previos de lo que significa el repechaje. Además, tener previsto un partido internacional.

El equipo de todos culminó las Clasificatorias de la CONMEBOL en la quinta casilla con 24 puntos producto de 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas. En la última fecha doble perdió con polémica por 1-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, y derrotó 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Ahora, en dicha instancia, enfrentará a una selección de Asia que podría ser Australia o Emiratos Árabes Unidos. Ambos países primero deberán enfrentarse en un versus para determinar al rival de la selección peruana en junio, en Qatar.