La selección peruana sufrirá de un notorio cambio próximamente, dado que Ricardo Gareca ya no será entrenador del equipo, luego de un proceso de siete años. El estratega argentino no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo y algunos futbolistas de la ‘Blanquirroja’ empezaron a despedirse, como Gianluca Lapadula.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’. Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”.

Noticia en desarrollo...