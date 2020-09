Conforme a los criterios de Saber más

La otra lista. Ricardo Gareca siempre tendrá la última palabra cuando se trata de convocatorias. El técnico de la selección peruana hará oficial la lista de futbolistas que arrancarán las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. La ‘bicolor’ viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay (8 de octubre) y recibirá a Lima a Brasil (13 de octubre). Sus llamados siempre traen consigo comentarios diversos. Sea por los que integran la nómina o por los que se quedaron fuera de ella. Lo cierto es que el ‘Tigre’, desde su llegada al Perú en el 2015, realizó 26 convocatorias para partidos oficiales o amistosos.

A lo largo de su proceso llamó a jugadores experimentados y otros tuvieron la oportunidad de estrenarse con la selección bajo el mando del ‘Tigre’. También hubo jugadores que tuvieron un paso fugaz y que seguramente pocos tenían en la mente. ¿Quiénes son esos futbolistas que alguna vez llamó y nunca jugaron? ¿Cómo llegaron a la selección y cuál es su actual presente? En total fueron 24 y estamos seguros que muchos no los tenías en la mente. En este informe te lo contamos al detalle.

1) DIEGO CHÁVEZ (lateral derecho)

Estuvo en la primera lista de Gareca. Perú había pactado un amistoso contra Venezuela en Estados Unidos y el lateral derecho, que en ese entonces tenía 22 años y jugaba en la ‘U’, era uno de los llamados. Estaba jugando su cuarta temporada en Primera División y en 2013 había sido su mejor año: destacó en la selección Sub 20 y salió campeón nacional con los cremas. Sin embargo, Diego Chávez nunca más fue considerado por el ‘Tigre’ y él mismo reconoció, tras no ser considerado en la Copa América Centenario 2016, que le afectó su no convocatoria, a tal punto de bajar su rendimiento y terminar fuera del club. En el 2020 volvió a Universitario y es suplente de Aldo Corzo, habitual llamado a la selección. Si alcanza su mejor nivel y sigue una buena conducta, se le podrían abrir las puertas.

Diego Chávez fue convocado en 2015 y en la 'U' era dirigido por Oscar Ibáñez, hoy preparador de arqueros de la selección. FOTO: GEC

2) SALOMÓN LIBMAN (arquero)

El popular ‘Yuyo’ ya había tenido la oportunidad de jugar en la selección. Fue bajo la conducción del uruguayo Sergio Markarián. En ese entonces jugaba en César Vallejo, equipo que ese año ganó el Torneo de Verano tras vencer a Alianza Lima. Fue considerado por Gareca para ser uno de los tres arqueros en la Copa América 2015 y para las seis primeras fechas de las Eliminatorias 2018. Sin embargo, nunca tuvo minutos, ya que el titular era Pedro Gallese y la segunda opción Diego Penny. Su última presencia en el banco fue en Montevideo, cuando la bicolor cayó 1-0 ante Uruguay, en el 2016. Hoy es titular en UTC de Cajamarca, que lucha los primeros lugares de la Liga 1. Hoy tiene 36 años, pero para un arquero todavía es edad para ser considerado. Aunque el ‘Tigre’ tiene otras opciones por encima de él.

Salomón Libman tenía 31 años cuando fue convocado por Ricardo Gareca. FOTO: GEC

3) RINALDO CRUZADO (volante)

El volante estaba en buen momento y venía de ser titular en la selección de Sergio Markarián y Pablo Bengoechea. Integró la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América 2015, tras tener buenas actuaciones con César Vallejo. Sin embargo, ‘Ri’ no quedó en la nómina final y ni siquiera tuvo oportunidad de entrenar bajo las órdenes del ‘Tigre’. Rinaldo Cruzado hoy tiene 36 años y juega en Alianza Lima. Vemos casi imposible que pueda ser llamado nuevamente a la selección.

Rinaldo Cruzado ganó el Torneo de Verano 2015 antes de ser convocado a la selección. Foto: GEC

4) GUSTAVO DULANTO (defensa)

Fue la primera sorpresa que nos dio Ricardo Gareca en una convocatoria. Gustavo Dulanto apenas llevaba unos partidos en Primera División, con Universitario de Deportes en 2015, y su nombre apareció en la lista preliminar para la Copa América 2015. El espigado defensa, en ese entonces, tenía 19 años y alternaba en el equipo crema. Finalmente no integró la lista final. Hoy, con seis temporadas encima, juega en Boavista. Gustavo Dulanto no es titular indiscutible, pero su nombre sonó con fuerza cuando la mayoría de ligas no tenían fecha de inicio, mientras él tenía regularidad en la liga principal de Portugal.

Gustavo Dulanto lleva dos temporadas en el Boavista de Portugal. Foto: GEC

5) PAULO ALBARRACÍN (volante)

El volante era uno de los más reclamados durante el proceso de Sergio Markarián. Sin embargo, solo jugó dos partidos con la bicolor. No fue considerado tampoco por Pablo Bengoechea. En el 2015 era titular en Alianza Lima y e integró la lista preliminar para la Copa América 2015. Nunca tuvo oportunidad de entrenar bajo la supervisión del DT argentino. Hoy juega en Cantolao.

Paulo Albarracín tenía 25 años cuando fue incluido en la lista preliminar de la Copa América 2015. Foto: GEC

6) EDGAR VILLAMARÍN (defensa)

Su convocatoria, en ese entonces, fue sorpresiva porque ya tenía 35 años y nadie lo tenía en la lista de Gareca. Sin embargo, ‘Villa’ se ganó su lugar por su buen desempeño en Melgar de Arequipa, equipo que en ese entonces luchaba por el título nacional, que finalmente consiguió. Edgar Villamarín podía jugar como central o lateral por izquierda y fue llamado por el ‘Tigre’ para los partidos eliminatorios frente a Paraguay y Brasil. En ambos partidos se quedó en el banco de suplentes. Hoy ya está retirado.

Edgar Villamarín debutó en la selección en 2007, con Julio César Uribe como técnico. Foto: GEC

7) HORACIO BENINCASA (defensa)

El mal arranque de las Eliminatorias 2018 (4 puntos de 18 posibles) hizo que Ricardo Gareca replantee muchas cosas en la selección. Se venía la Copa América Centenario y prescindió de habituales convocados para darle paso a nuevos jugadores. El ‘Tigre’ presentó una lista preliminar de 40 futbolistas, donde destacó Horacio Benincasa. En ese entonces jugaba como titular en Universitario y fue campeón del Apertura de ese año. El ‘Che’, finalmente, no quedó en la lista definitiva. Nunca más fue considerado y hasta ahora no debuta en la selección. ¿Tendrá su oportunidad?

Horacio Benincasa hoy tiene 26 y es habitual titular en Carlos A. Mannucci. Foto: GEC

8) ALEXIS COSSÍO (defensa)

Su aparición en la selección Sub 20, en 2015, fue prometedora. Fue de los futbolistas más destacados y era titular en Sporting Cristal. El lateral por izquierda, que en ese entonces tenía 21 años, también fue incluido en la lista preliminar para la Copa América Centenario. No quedó en la definitiva y hoy volvió a tener continuidad en Ayacucho FC.

Alexis Cossio salió campeón nacional 2014 y 2016 con Cristal. Foto: GEC

9) PAOLO DE LA HAZA (defensa)

El polifuncional futbolista ya había tenido experiencia en selección. Fue convocado por primera vez por Paulo Autuori, pero fue con ‘Chemo’ del Solar donde tuvo más continuidad. Era volante y jugaba al lado de Rainer Torres. Fue convocado en el 2016 en la lista preliminar para la Copa América Centenario y en ese entonces tenía 32 años y jugaba en Juan Aurich de Chiclayo. Hoy juega como central en Sport Boys.

Luego de su convocatoria fugaz en 2016, De la Haza salió campeón nacional un año después con Alianza Lima y jugó en Cienciano en Segunda División. Lleva su segunda temporada con Boys. Foto: GEC

10) JULIO LANDAURI (volante)

Su convocatoria fue toda una sorpresa. Nunca había estado en una nómina, pero su buen desenvolvimiento en Alianza Lima hizo que su nombre apareciera en la lista preliminar para la Copa Centenario (2016). ‘Titi' tenía 30 años y era indiscutible en el equipo blanquiazul. Finalmente no estuvo en la lista de viajeros para Estados Unidos y Alejandro Hohberg le ganó el cupo. Hoy alterna en Alianza UDH.

Julio Landauri está en la lista de futbolistas que pasaron por Universitario de Deportes y Alianza Lima. Foto: GEC

11) ÁNGEL ROMERO (volante)

Su convocatoria generó polémica en ese momento. Lo cierto es que el volante era titular en ese equipo de la ‘U’ que arrasó con el Apertura 2016 de la mano de Roberto Chale. ‘Yuca’ entró en los planes del ‘Tigre’ para jugar la Copa América de ese año, pero finalmente su lugar fue para Armando Alfageme. Nunca más fue considerado y hoy alterna en Deportivo Binacional.

Ángel Romero fue parte del plantel de la 'U' que ganó la Copa Libertadores Sub 20, en 2011. Foto: GEC

12) MARCIO VALVERDE (volante)

El volante ya había tenido experiencia en la selección nacional. En 2009 era figura en Alianza Atlético de Sullana y fue convocado por ‘Chemo’ del Solar. Luego entraría en la órbita de Ricardo Gareca, tras el mal arranque en 2016. Marcio Valverde jugaba en Real Garcilaso de Cusco y tenía 28 años. No quedó en la lista final para la Copa América 2016. Hoy juega en Sport Huancayo.

Marcio Valverde fue campeón nacional con Sporting Cristal, en 2012. Foto: GEC

13) MARIO VELARDE (volante)

Ya había tenido experiencia en selección. Fue convocado por Pablo Bengoechea en 2014. Dos años después estuvo en la lista preliminar de la Copa América, merced a su buen desempeño en Unión Comercio. No quedó en lista y nunca más fue considerado. Hoy tiene 29 años y es titular en Deportivo Municipal.

Mario Velarde luego jugaría en Alianza Lima, en 2018. Foto: GEC

14) MINZUM QUINA (defensa)

Tras la Copa América en 2016 su nombre sonó fuerte en la previa del partido contra Bolivia, en La Paz. Jugaba en Melgar de Arequipa e incluso se perfilaba como titular por estar acostumbrado a jugar en la altura. Fue convocado por Ricardo Gareca e iba a ser titular junto a Christian Ramos. Sin embargo, el ‘Tigre’ se decidió finalmente por Luis Abram, lo cual relegó a Minzum Quina al banco de suplentes en ese partido. Nunca más fue convocado.

Minzum Quina tiene 32 años y actualmente juega en Ayacucho FC.

15) DIEGO MAYORA (delantero)

Jugaba su segunda temporada en Primera División y llegó precedido por hacer una buena campaña con Sport Loreto. En 2016 llegó a Unión Comercio para reemplazar a Lionard Pajoy, quien se fue a Alianza Lima. ‘Macocho’ hizo bien las cosas y por eso fue considerado por Gareca para la fecha doble ante Bolivia y Ecuador. En ninguno de los dos partidos salió en banca. Luego tuvo un paso fugaz por Colón de Santa Fe. El año pasado jugó la Segunda por Coopsol y hoy se encuentra sin equipo.

Diego Mayora fue convocado por Gareca cuando tenía 24 años. Foto: GEC

16) CORD CLEQUE (defensa)

Era titular indiscutible en Sport Huancayo y su despliegue físico en la ciudad ‘Incontrastable’ hizo que se gane un lugar en la convocatoria, más pensando en el partido ante Bolivia en La Paz. En la previa su nombre sonaba fuerte para ser titular, pero se lesionó en los días previos y finalmente fue Aldo Corzo el elegido por Gareca. Ni siquiera salió en el banco de suplentes en esa jornada. Hoy es suplente en el recién ascendido Carlos Stein.

Las lesiones postergaron a Cord Cleque de tener continuidad en sus equipos. Foto: GEC

17) VÍCTOR PEÑA (volante)

También fue uno de los llamados para la ‘selección de altura’ de La Paz. Era su primer llamado a una selección y jugaba en Sport Huancayo. Al igual que Cord Cleque, viajó a Bolivia, pero no quedó en la lista de 18. El único futbolista del ‘Rojo Matador’ que fue considerado por Gareca fue César ‘Flaco’ Ortiz, quien arrancó en ese partido y fue cambiado en el segundo tiempo. ‘Peñita' sigue jugando en el equipo huancaíno, aunque no como titular.

Víctor Peña solo jugó en León de Huánuco y Sport Huancayo en Primera División. Foto: GEC

18) RODRIGO CUBA (defensa)

En la previa solo había jugado un partido en la selección y fue al mando de Pablo Bengoechea. El lateral fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha doble ante Bolivia (Lima) y Ecuador (Quito), en agosto de 2017. El ‘Gato’ estaba consolidado en Deportivo Municipal y fue llamado ante la suspensión que arrastraba Aldo Corzo. Ante Bolivia el titular fue Luis Advíncula y Rodrigo Cuba integró el banco de suplentes. También viajó a Quito, pero no tuvo chances de mostrarse. Ya no fue considerado posteriormente. Hasta inicios de temporada jugaba en la Segunda de México.

Rodrigo Cuba tiene 30 años y actualmente se encuentra sin equipo. Foto: GEC

19) LEAO BUTRÓN (arquero)

Su convocatoria se dio en un gran momento. Era la figura excluyente de Alianza Lima en 2017, que buscaba cortar una racha de diez años sin campeonar. A sus 40 años, Leao Butrón había sido clave para que los blanquiazules ganen el Apertura. Ricardo Gareca lo tomó en cuenta para los partidos frente a Bolivia en Lima y Ecuador en Quito. En el primer juego fue suplente y se perfilaba para ser titular en Ecuador ante la suspensión del titular Pedro Gallese. Sin embargo, el arquero se lesionó y ni siquiera pudo viajar y fue reemplazado por Diego Penny. También estuvo en la lista de convocados ante Argentina (Buenos Aires) y Colombia (Lima), pero finalmente no apareció entre los 18.

Leao Butrón salió campeón nacional 2017 con Alianza Lima. Hoy sigue en el equipo blanquiazul. Foto: GEC

20) ALEJANDRO DUARTE (defensa)

Perú ya había clasificado al Mundial 2018. Ricardo Gareca afrontaría unos amistosos previos, ante Croacia e Islandia, y no pudo contar con Pedro Gallese, quien se encontraba lesionado. El ‘Tigre' respaldó a Carlos Cáceda como titular y el cupo restante se lo dio a Alejandro Duarte, quien venía haciendo bien las cosas con San Martín. Su pase hoy pertenece a Juárez de México, pero el arquero no tiene minutos.

Alejandro Duarte jugó en la selección Sub 17, en 2011. Foto: GEC

21) ROBERTO SIUCHO (volante)

También fue convocado por Gareca para los amistosos frente a Croacia e Islandia, en 2018. En ese entonces jugaba en Universitario de Deportes tenía 21 años. Antes ya lo había hecho por la selección Sub 20. No tuvo minutos en Estados Unidos y juega en el Kunshan FC, de la Segunda División de China, donde ya adquirió dicha nacionalidad.

Roberto Siucho ahora se llama Xiao Taotao y tiene 23 años. Foto: GEC

22) PATRICIO ÁLVAREZ (arquero)

Tras el Mundial 2018 fue considerado de manera frecuente por Ricardo Gareca, ganándole el lugar a José Carvallo. En ese entonces era el arquero titular de Sporting Cristal, que a nivel local era una máquina y que finalmente salió campeón al final de la temporada. El ‘Pato’ fue parte del plantel que salió subcampeón en la Copa América 2019. También fue parte de la selección Sub 20 en el Sudamericano de 2013, dirigida por Daniel Ahmed. Por temas ajenos a lo futbolístico, Patricio Álvarez dejó el club cervecero y hoy se encuentra sin equipo.

Patricio Álvarez tiene 2 títulos nacionales: 2015 (Melgar) y 2018 (Cristal). Foto: GEC

23) GIANFRANCO CHÁVEZ (defensa)

Debutó en Primera División en 2017, pero en 2019 fue su consolidación. Reemplazó de emergencia a Renzo Revoredo, quien se lesionó en un calentamiento previo a un partido, y nunca más dejó el puesto. Gianfranco Chávez ha jugado en todas las selecciones menores: Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Ganó la medalla de oro en los Juegos de Invierno 2014. Incluso estuvo en los Juegos Panamericanos y fue el capitán de la bicolor en el último preolímpico Sub 23, disputado este año en Colombia. El año pasado integró la lista preliminar para la Copa América de Brasil, pero no quedó entre los viajeros. Tiene 22 años y su futuro es prometedor. No ha tenido minutos bajo la conducción del ‘Tigre’, pero seguramente pronto lo veremos en una convocatoria.

Gianfranco Chávez juega junto con Omar Merlo en la zaga titular de Sporting Cristal. Foto: GEC

24) LEONARDO MIFFLIN (defensa)

Fue una de las sorpresas de Ricardo Gareca en la lista preliminar de 40 futbolistas para la Copa América 2019. Sorpresa porque Leonardo Mifflin no era titular indiscutible en Melgar, aunque ya había tenido minutos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año pasado. Si bien no fue parte del plantel definitivo, el ‘Tigre’ suele mandar ‘mensajes’ con estos llamados. Hoy alterna en el ‘Dominó’ y suma en la Bolsa de Minutos.

Leonardo Mifflin juega como lateral izquierdo en Melgar. Foto: AFP

