Ricardo Gareca: “El recambio no es una preocupación para nosotros”

Ha pasado poco menos de un año desde que Ricardo Gareca renovó contrato con la selección peruana y ayer, al mediodía, recién pudo reemplazar el sobresalto por un tiempo de calma. Con una camisa de azul oscuro y un semblante de hombre reposado, el ‘Tigre’ ofreció una conferencia de prensa en la Videna para continuar con su balance post-Copa América. Ya no hubo mensajes entre líneas ni desencuentros con la prensa. Lo que vimos en el auditorio de la FPF fue a un profesional del fútbol en fugaz estado de pausa. El descanso no se prolongará mucho, hay que pensar en un futuro donde las expectativas han crecido. El responsable de esta marea de ilusión no se asusta por lo que viene.

1 Una selección que busca los mejores recambios

“El recambio no es una preocupación para nosotros”, respondió Gareca ante la consulta por la ausencia de sucesores para Paolo Guerrero en la delantera nacional. Según el ‘Tigre’, desde la opinión pública no se hace una valoración real sobre el presente futbolístico de jugadores como Raúl Ruidíaz o el mismo Yordy Reyna. “Para nosotros, estos jugadores siempre están en consideración”, explicó el entrenador argentino.

2 El lugar real en el cual se encuentra la Blanquirroja

Perú es subcampeón de América, pero es sexto de Sudamérica en el ránking de la FIFA. Lo que se mide en el máximo ente del fútbol es el rendimiento sostenido por varios meses. La medalla plata en Brasil 2019 solo hará que la Blanquirroja salte dos puestos. Por eso Gareca pide mesura al medir este logro. Reconoce que la selección crece, aunque prefiere estar lejos de una autosuficiencia. “Haber estado en la final de la Copa América no nos debe confundir”, sentenció el hombre de Tapiales (provincia de Buenos Aires).

3 Un equipo que está muy bien de la cabeza

Gareca es consciente de que se criticó mucho la salida del psicólogo de la selección que clasificó al Mundial Rusia 2018, el argentino Marcelo Márquez. Por eso explicó que el comando técnico peruano esta vez prefirió encargarle este trabajo a un profesional nacido en este país. “Por eso le pedimos a Daniel Ahmed que nos cediera por un tiempo a Giacomo Scerpella, quien trabaja en menores”, explicó el ‘Tigre’. Además, detalló que en la Videna entendieron que el trabajo de un coach era fundamental y, tras varias entrevistas, eligieron a Juan Cominges para el cargo, con el plus de que fue futbolista. “Nos sobrepusimos a momentos difíciles y eso ha fortalecido al grupo”, agregó el técnico de la Bicolor.

4 El VAR como tema de debate permanente

“Estoy a favor del VAR en la medida que vaya mejorando”, opinó Gareca sobre este videoarbitraje que ha sumado tanta polémica. El ‘Flaco’ explicó que quizá sea mejor que se pueda escuchar lo que se dialogue durante la toma de decisiones en un encuentro. Todo esto por un tema de mayor transparencia en el fútbol.

5 El corazón de un ‘León’ se puso a prueba en Brasil

Si bien no estuvo en el equipo ideal de la Copa América, el trabajo en la zaga de Carlos Zambrano ha tenido aprobación unánime. El defensor volvió a la selección después de tres años y Gareca le dio visto bueno a este feliz reencuentro. “La vuelta de Zambrano ha sido positiva. Lo notamos integrado, nos dejó conformes”, declaró. Es decir, tendremos ‘León’ para rato en las próximas Eliminatorias. Se ganó el puesto. ¿Quién lo duda?

EL PLAN DEL 'TIGRE'

COORDINACIÓN

En la Videna no se descarta que Ricardo Gareca haga algunos viajes fuera del país para conversar con los futbolistas convocables en el futuro cercano.

SEGUIMIENTO

En paralelo a todo esto, el ‘Tigre’ hará un seguimiento a los rendimientos de la selección peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

PRIORIDAD

Además, el comando técnico de la Bicolor buscará hacer contacto con jugadores como Pedro Aquino, Paolo Hurtado y el mismo Alberto Rodríguez. La idea es saber cómo han sobrellevado la recuperación en sus lesiones.