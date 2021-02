Ricardo Gareca compareció este viernes ante los medios para conversar sobre el panorama de la selección peruana de cara al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. El ‘Tigre’ se refirió a las próximas convocatorias y destacó la importancia de tener una buena convivencia en el equipo.

“Es mejor que los muchachos, aún estando en la órbita, no opinen de sus respectivos compañeros. Nosotros evaluamos de todo. Si un jugador, que potencialmente es convocado, critica o no ve con buenos ojos o da una opinión sobre algún convocado de la selección, no es lo aconsejable. Todo el mundo puede opinar, pero sería ideal que entre los convocados, o los que no, guarden una mesura sobre aquellos que sí son convocados”, señaló el técnico argentino.

“Estamos tratando de convocar a los que tienen un real compromiso con la selección nacional y que, llegado el momento, si tienen algo que hablar, lo hagan en forma privada. Que me lo comuniquen a mí”, agregó.

Ricardo Gareca consideró que guardar mesura en este aspecto beneficiará a la convivencia del equipo. “Lo veo por la integridad, seguridad y la buena convivencia de la selección. Siempre nos hemos fijado no solamente en el rendimiento futbolístico, sino también en aquel jugador que, esté o no esté, siempre le interese pertenecer a la selección”, dijo.

“Tomamos en cuenta todos los detalles y nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección, lo manifieste. Pero que también tenga cuidado con sus declaraciones. El jugador se puede perjudicar él mismo, pero también a el grupo”, finalizó.