La selección peruana tuvo un mal inicio en las Eliminatorias, perdiendo puntos importantes de local y demostrando un juego muy lejano al que tuvo en la etapa rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, lo que llevó a que esté en el último lugar de la tabla de posiciones.

Con la Copa América Brasil 2021, la selección peruana encontró el rumbo, logrando un cuarto lugar y demostrando que hubo una recuperación futbolística, pese a todavía padecer en defensa y con varios goles en contra.

A poco de los encuentros de Eliminatorias ante Uruguay, Venezuela y Brasil, Ricardo Gareca indicó: “Los tiempos se acortan. Sabemos cómo son las Eliminatorias. Sabemos que estamos en una situación en la que es necesario ganar de a tres. Creemos que estamos en condiciones de poder levantar”.

Sobre los puntos que podría sacar la selección, dijo: “El presupuesto para estos tres partidos… necesitamos ganar. Vamos a enfrentar a rivales difíciles. Antes de que termine la primera ronda, enfrentamos a Brasil dos veces. No es lo ideal, pero así son las Eliminatorias sudamericanas. Nos tenemos que acomodar. No es lo indicado, no es lo normal, pero es lo que nos toca, y le toca a todas las selecciones. Vamos a estar preparados para eso”.

Los encuentros de la selección peruana serán los días 2, 5 y 9 de septiembre. Los dos primeros partidos de local serán en el Estadio Nacional, mientras que ante Brasil de visita en el Estadio Maracaná.

Ante Uruguay, la ausencia más importante será la de Gianluca Lapadula, quien no estará debido a acumulación de tarjetas amarillas. Las otras alternativas en ataque son Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz.