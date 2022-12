Ricardo Gareca sigue sin encontrar algún equipo o selección para continuar su carrera, desde que dejó la selección peruana, el ‘Tigre’ ha sido vinculados con diferentes federaciones y clubes, sin embargo nada concreto hasta el día de hoy, sin embargo, según el ‘Bambino’ Pons, el DT argentino entró al radar de la selección uruguaya.

Esto fue lo que dijo Gareca sobra la posibilidad de entrenar a la selección uruguaya. “Siempre he sido respetuoso con los procesos, en este caso con el de Diego Alonso. No sé qué decisión puede llegar a haber sobre su continuidad, por lo que no puedo dar una respuesta concreta. Se sabe el nivel de los jugadores uruguayos, pero también que en la historia de Uruguay el único entrenador extranjero fue Daniel Passarella”, declaró para 100% Deporte de Radio Sport 890.

Posteriormente, se refirió a la participación de Uruguay en la Copa del Mundo. “Desde afuera veíamos como una posibilidad de que siguiera avanzando, nunca nos dio la sensación de que Uruguay pudiera quedar eliminada en la fase de grupos, todos teníamos expectativas como sudamericanos, por su calidad y por cómo venía Uruguay”.

“Fue muy perjudicada a nivel arbitral en el último partido. No mereció quedar afuera en primera fase, fue injusto”, agregó.

Finalmente, explicó sobre el rumor de dirigir a Peñarol o Nacional. “Hubo una coincidencia de los dos equipos, que justo se quedaron sin técnicos, y en esa coincidencia de buscar pudo haber habido acercamientos, pero no lo he considerado como algo que yo pueda transmitir como concreto”.

“Una cosa es una charla, un sondeo, y otra hablar con un presidente de un club, ahí recién uno lo podría considerar como algo oficial. Son sondeos, situaciones que uno no puede tomar como algo estrictamente profesional, no hubo algo concreto; lo otro sí, son charlas que uno puede tener superficialmente”, finalizó.