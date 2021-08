El pase de Lionel Messi al PSG sigue generando reacciones. Esta vez, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló sobre el traspaso de su compatriota al club francés, uno de los fichajes más importantes en la historia.

“Messi no se fue del Barcelona al Real Madrid. Es mucho más criticable lo que pasó conmigo que respecto a Barcelona con el PSG. Me parece que no tiene que ver la comparación. Si me preguntas si me gustó, a mí no, particularmente. Pero respeto a Messi. Me gusta él como jugador”, señaló Gareca en conferencia de prensa.

Además, el ‘Tigre’ cuestionó el accionar tanto del FC Barcelona como de la ‘Pulga’ en la salida del astro argentino del club que lo acogió desde su niñez: “Creo que es el mejor del mundo. No me gustó que el Barcelona lo deje ir ni que él se vaya. Me hubiese gustado que termine su carrera en el Barcelona. Son apreciaciones muy personales. No es una crítica”, añadió el DT de la selección peruana.

PSG jugará este viernes 20 de agosto el tercer partido de la Ligue 1 y será ante Brest en condición de visitantes, pero no podrá estar presente Lionel Messi y su debut se verá retrasado por segunda semana consecutiva luego de haber fichado por el cuadro francés hace más de una semana.

La previa de la conferencia de Ricardo Gareca

El ‘Tigre’, desde las instalaciones de la Videna, brindará una conferencia de prensa para dar a conocer públicamente los nombres de los futbolistas que representarán al equipo de todos en setiembre.

Se espera que el estratega argentino cite a más de 23 elementos con la finalidad de tener numerosas opciones para disputar tres encuentros de alto calibre y en muy poco tiempo. Eso sí, la gran duda que tiene se encuentra en la delantera.

Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, dos de las grandes ausencias en la Copa América, tendrían todos los boletos comprados para regresar a la ‘Bicolor’. Además, el llamado de Gianluca Lapadula se cae de maduro. Empero, el debate se genera entre Santiago Ormeño o Alex Valera.

