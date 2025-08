Ricardo Gareca, tras su fracaso en la selección chilena, se encuentra libre y coincide con el interinato de Óscar Ibáñez al mando de la blanquirroja, por lo que es inevitable consultarle por la posibilidad de su regreso.

Al respecto, ‘El Tigre’ se encargó de destacar los años que le tocó vivir en nuestro país y no le cerró las puertas a una segunda etapa en Videna.

“Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada”, dijo Gareca.

Como se conoce, se encuentra en Perú para acompañar al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo, quien acaba de lanzar su libro.

“Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir”, apuntó el entrenador de 67 años.

