Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa este martes para cerrar su ciclo como entrenador de la selección peruana y hablar sobre las fallidas negociaciones con la FPF. Ante los medios también respondió sobre su futuro cercano luego de más de siete años en la bicolor. Al respecto dijo lo siguiente:

“En Argentina no tengo ningún ofrecimiento, en realidad en estos momentos no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, señaló en el cierre de su comparecencia desde un hotel en Miraflores.