Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana de fútbol, hoy al mando del equipo de Chile, se pronunció sobre su salida de la Bicolor y por qué no se dio su continuidad al frente del equipo de todos.

En una entrevista con la periodista Milena Merino, del programa Arriba mi gente (Latina), el ‘Tigre’, ya presentado como nuevo entrenador del seleccionado chileno, anotó que su no renovación con Perú fue por un tema de “formas”.

“Es algo que tiene que contestar el presidente (de la FPF, Agustín Lozano) más que nada, el director deportivo (Juan Carlos Oblitas). Es algo que ellos tienen que contestar. La decisión (de no seguir en Perú) fue estrictamente por las formas. Ellos entienden de una manera que esa fue la forma de poder negociar y yo entendía que no era la forma de negociar. No quise saber más nada, me corrí (alejé), de una manera que no va con mi forma de ser”, indicó Gareca.

Agregó que decidió aceptar la oferta de la selección chilena “por el hecho de que ha pasado tanto tiempo (desde que dejó Perú) y que Chile mostró un interés importante para contactarnos”.

“Nos gustó la forma en que nos hablaron, las intenciones que tenían hasta llegar a un punto de acuerdo”, añadió.

Ricardo Gareca también habló sobre la rivalidad deportiva que existe entre Perú y Chile.

“Tantos años allá en Perú, sé que es un clásico, pero ha transcurrido tanto tiempo, me fui hace más de un año y medio del país y han pasado ya dos cuerpos técnicos (Juan Reynoso y ahora Jorge Fossati). El proceso de ocho años que se tuvo en la selección, ahora la selección va por el segundo cuerpo técnico. A partir de ahí, consideramos que era una oportunidad para estar trabajando en la selección. Más allá de que es un clásico, nos gustó la seriedad con que nos habló Chile, más que nada”, remarcó.