Ricardo Gareca: "Todavía no he visto la repetición del partido con Brasil"

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa este miércoles tras la histórica participación de Perú en la última Copa América y uno de los temas que abordó fue la final, en la que la Bicolor cayó ante Brasil.

El Tigre sostuvo que la Blanquirroja ​está en buen camino y que deberá analizarse con detalle el rendimiento de la selección peruana en el torneo; sin embargo, precisó que no ha tenido tiempo de ver el último partido ante el 'Scratch'.

"No he visto todavía el partido con Brasil, he visto solamente resúmenes de algunos programas", declaró Gareca a la prensa. "Estoy atendiendo otras prioridades que tienen que ver con la programación de lo que viene", añadió el entrenador.

Gareca se refirió explícitamente a que ya le está dando seguimiento a la representación peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y también se está dedicando a preparar los partidos amistosos que disputará la selección mayor en los próximos meses.

El seleccionador de Perú también indicó que espera tomar un descanso antes de analizar los partidos de Perú en la Copa América de Brasil.

"Una vez que vuelva de tomar algunos días de descanso y ver a mi familia me sentaré un poco a ver lo ocurrido", explicó el argentino.