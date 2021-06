Conforme a los criterios de Saber más

Esta noche, Ricardo Gareca enfrentará por octava vez a Tite en una nueva edición del Perú vs. Brasil, esta ocasión por la Copa América Brasil 2021. En su debut, la selección peruana repetirá la gran final de la Copa América 2019 ante el equipo de Neymar. Para el ‘Tigre’ el saldo no es positivo aunque se ha dado el lujo de sumar dos victorias en menos de cinco años ante el pentacampeón del mundo. En ocho encuentros, el entrenador de la bicolor ha sumado dos victorias y seis derrotas. Nunca un empate.

Si bien la siempre difícil Brasil juega en condición de local, su entrenador Tite ha demostrado un gran respeto hacia Ricardo Gareca y su estilo de juego. En la previa del partido, el entrenador de Brasil decidió no dar su alineación. “Hemos enfrentado a Gareca muchas veces. Quizás él lleva más tiempo en la selección peruana. Mencionar nombres puede dar la oportunidad de conocer nuestras características. Dicho esto, no daré la alineación. Solo con una observación: el equipo está definido, públicamente no lo revelaré”, dijo.

Antes de la era Tite

Ricardo Gareca, antes de los enfrentamientos con Tite, tuvo tres choques con Dunga entre el 2015 y el 2016. El primer partido oficial que dirigió el ‘Tigre’ a Perú fue en la Copa América de Chile 2015. En ese partido, apareció Christian Cueva como la feliz apuesta del entrenador bicolor con un gol para abrir el marcador. Al final, la ‘canarinha’ le dio vuelta 2-1.

Ante Dunga, Gareca solo disputó cotejos oficiales. El segundo fue en las Eliminatorias para Rusia 2018. En esa ocasión, el pentacampeón del mundo logró una contundente goleada por 3-0. La opción del desquite recién pudo darse el 12 de junio del 2016, con gol de Raúl Ruidíaz, la blanquirroja logró un histórico 1-0 en la Copa América Centenario. Fue la única victoria de Gareca ante Dunga, sin embargo se convirtió en un resultado determinante. Después de esa caída, fue despedido el campeón mundial de 1994 y llegó Tite.

El gol con la mano de Raúl Ruidíaz fue la gran polémica en el último triunfo de Perú ante Brasil por Copa América en 2016. (Foto: AP)

Tite: un viejo muy conocido

Con el antecedente de un duelo muy peleado en cancha peruana por las eliminatorias a Qatar 2022, donde Brasil se impuso por 4-2, Ricardo Gareca conoce muy bien al equipo dirigido por Tite. Sin embargo, con un duelo personal de 5 partidos enfrentados, las estadísticas no dejan muy bien parado al equipo peruano.

El recinto donde juega de local Botafogo será el escenario donde la Selección Peruana se estrenará en la Copa América 2021.





Gareca vs. Tite, un duelo de mentes

A lo largo de los años, Gareca y Tite se han visto las caras en la Copa América, eliminatorias a las Copas del Mundo y partidos amistosos. De los cinco partidos jugados, Brasil se ha quedado con cuatro y Perú con uno. Pese a esta amplia ventaja, Tite ha demostrado en diferentes ocasiones un respeto profundo hacia su colega argentino. Previo al partido jugado en Lima donde Brasil se impuso por 4-2, Tite dijo una de las causas de su respeto hacia Gareca. “Un respeto muy grande a Gareca. Logró clasificar a Perú después de un largo período fuera del Mundial”, declaró Tite, en conferencia de prensa en el 2020 antes de partir a Lima.

La selección peruana realizó su penúltimo entrenamiento antes de su debut en la Copa América 2021 contra Brasil. El equipo que Ricardo Gareca planteó en la cancha con Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva en el ataque.

Ahora, en el debut peruano en la Copa América 2021, Ricardo Gareca verá por sexta vez al combinado brasileño. ¿Cómo fueron cada uno de los enfrentamientos de Ricardo Gareca y Tite al mando de las selecciones que dirigen?

Perú 0-2 Brasil – Eliminatorias Rusia 2018

Era la fecha 12 de las eliminatorias a Rusia y ambas selecciones venían de un gran momento. Por el lado de Perú, de la mano de un Christian Cueva que hizo lo que quiso en Asunción, la ‘Blanquirroja’ venía de golear por 4-1 a Paraguay de visita. Brasil, sumaba 5 partidos consecutivos ganando y se ubicaba como único líder de la tabla sudamericana rumbo al mundial.

Con los ánimos a tope, Perú salió a la cancha a proponer. Un palo de André Carrillo avisó al ‘Scratch’ a tan solo 7 minutos de haber empezado el juego. Sin embargo, Brasil no se quedó atrás y asustó a Perú en diversas ocasiones.

Pasado el primer tiempo, un 0-0 dejaba abierto el resultado para el resto del partido. Sin embargo, Perú se quedó sin ideas en la generación del juego y Brasil siguió jugando como de costumbre. Unos buenos rechazos de Alberto Rodríguez, uno de los mejores jugadores de esa noche, alejó las intenciones de Brasil, pero no fue suficiente. El primer duelo entre Gareca y Tite se lo llevó el brasileño por 2-0, quien virtualmente se encontraba ya clasificado con 27 puntos al mundial de Rusia.

Perú 0-5 Brasil – Copa América Brasil 2019

Brasil, en casa, no tuvo un buen comienzo de Copa América. Como la selección que ha salido cinco veces campeón del mundo, el público siempre espera el mejor desempeño del ‘Scratch’, que no se había dado hasta ahora. Previo al partido ante Perú, Tite hizo una autocrítica: había que mejorar el “proceso creativo” y la “finalización” y ante la Blanquirroja se demostró el cambio.

Un doble cabezazo brasileño los puso en ventaja a tan solo 11 minutos del partido. Siete minutos después, un fallo en salida de Pedro Gallese habilitó a Roberto Firmino para el 2-0. Y así, poco a poco el equipo peruano bajó la cabeza y se quedó sin ideas.

Delante de Brasil, se paró un once que no parecía el mismo que había logrado clasificar a la Copa del Mundo 2018 un año antes. El 5-0 recibido por los pentacampeones del mundo dejaba a Perú casi fuera de la Copa América, a la espera de una serie de resultados, que finalmente se dieron.

La peor goleada en la era Gareca fue el 5-0 ante Brasil en la Copa América 2019. (Fotos: Agencias).

Perú 1-3 Brasil – Copa América Brasil 2019

Después de tocar fondo por el 5-0, la selección eruana se cruzó contra Uruguay en cuartos de final y luego contra Chile en las semifinales. Allí, Perú mostró su mejor versión y limpió a Chile con un 3-0 que indicaba que la goleada sufrida en fase de grupos era cosa del pasado.

Ricardo Gareca pareció encontrarle de nuevo el rumbo a la selección peruana y le dio un norte que llevó a Perú a una final de la Copa América después de 44 largos años. Al frente se encontraba Tite y un Brasil que no dejó de ganar y pasar por encima ante todo rival que se encuentre. Sin embargo, a pesar de la derrota de Perú, la final tuvo un aire distinto a la goleada en fase de grupos.

En esta ocasión, Ricardo Gareca mostró un juego mucho más ordenado y un muy buen esquema en el mediocampo y la zona defensiva. Sin intentar proponerle a Brasil, quien de unos cuantos pases te puede sentenciar un partido, Perú ya estaba abajo a los 15 minutos de juego.

Una mano de Thiago Silva dentro del área le dio la esperanza a Perú a minutos de finalizar el primer tiempo. Un claro Paolo Guerrero empujó la pelota y puso la igualdad en al partido, siendo este el único gol que recibió Brasil a lo largo del torneo. Sin embargo, un gol en la siguiente jugada y otro en el final del partido puso a Tite como el vigente técnico campeón de la Copa América después de varios certámenes.

Perú y Brasil disputaron la última final de Copa América en 2019.





Brasil 0-1 Perú – Amistoso

La revancha de la final de la Copa América 2019 se dio dos meses después. En setiembre, como parte de los amistosos de preparación para los partidos rumbo al Mundial, ambas selecciones se vieron las caras en Estados Unidos.

Como era de esperarse de un partido amistoso, ambos equipos intentaron hacerse daño sin lograr nada concreto. Con Brasil como amplio poseedor de la pelota y con una clara ventaja en el juego, Perú aguantó todo el partido con el arco en 0.

Sin embargo, el central Luis Abram, aprovechando un córner, empujó la pelota con la cabeza para el único gol de la noche. Así, Ricardo Gareca le lograba ganar un duelo a Tite. Tuvo que pasar tres años y 4 encuentros para lograrlo.

Luis Abram anota en el arco de Brasil el 11 de setiembre del 2019. Con 24 años, el zaguero es el futuro en la defensa de la selección peruana. (Foto: AP)

Perú 2-4 Brasil – Eliminatorias Qatar 2022

En octubre del 2020, a estadio vacío por la pandemia ocasionada por el COVID-19, Perú recibió a Brasil por la segunda jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En esta ocasión, Perú le mostró una buena cara a Brasil. Una bicolor agresiva y guerrera, fue con todo ante Brasil, quien no se esperaba este inicio de partido. Así, André Carrillo puso el 1-0 a los 6 minutos de juego.

Sin embargo, una serie de jugadas y polémicas decisiones hechas por el árbitro chileno Julio Bascuñán dejó a Perú, poco a poco, fuera del partido. Ello terminó en una victoria por 4-2 de Brasil, pero, más allá de las malas sensaciones por el árbitro, Perú le jugó un partido inteligente a su similar brasileño.

Ricardo Gareca optó por jugarle a Tite un partido más muscular. En vez de aguantar atrás, que también sucedió, Perú optó por ir al choque y a pelear el balón. Así, parece ser que Gareca encontró un camino para poder romper a la siempre fuerte Brasil.

Ahora, en el debut de Perú por la Copa América, la ‘Blanquirroja’ se enfrenta al vigente campeón de la copa continental y, encima, en su casa. Sin embargo, la estadística le pronostica a Perú un buen inicio de Copa. Según la información publicada por el periodista Eduardo Combe, de 44 partidos ante vigentes campeones de la Copa América, la selección peruana ganó en nueve (siendo 2 a Brasil), empató en seis y perdió el resto.

De esta manera Ricardo Gareca llega a su sexto encuentro ante Tite. Aunque cuenta con solo una victoria en cinco encuentros, Gareca parece haber encontrado un camino para ganarle al Brasil de Tite. Ahora, con un equipo diferente, la ‘Blanquirroja’ buscará tener un debut exitoso en esta nueva edición de la Copa América.

El recinto donde juega de local Botafogo será el escenario donde la Selección Peruana se estrenará en la Copa América 2021.

