A pesar de los malos resultados y el riesgo de quedar nuevamente fuera del Mundial, en Chile no consideran oportuno despedir a Ricardo Gareca. El alto precio del posible despido del ‘Tigre’ es uno de los factores, pero no es el único.

Según El Mercurio de Chile, aún no existe reunión entre el estratega argentino y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena, Pablo Milad, quien buscaría negociar una salida consensuada con el extécnico de la selección peruana, debido a que su despido costaría cerca de 2.5 millones de dólares.

Sin embargo, el motivo más fuerte para seguir con Gareca sería deportivo. Esto por la cercanía de los partidos de Chile por la última jornada doble del año de las Eliminatorias, apuntó el diario chileno.

A menos de un mes para el Perú vs Chile, en la ANFP no considerarían inteligente colocar a un nuevo entrenador en el banquillo de La Roja. Por esto tampoco sería opción Nicolás Córdova, extécnico de Universitario y actual timonel de la sub 20 chilena, pues no quieren interrumpir su actual proceso.