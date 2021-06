Conforme a los criterios de Saber más

Sus goles “maradonianos”, a través de Youtube, hace dos décadas en el Viejo Continente, despertaron el interés de “Chemo” Del Solar, quien lo repatrió para vestir la blanquirroja, en el 2010. Al año siguiente, el habilidoso volante cumplió el sueño de jugar en su tierra (Chiclayo) con el Juan Aurich, donde salió campeón, previa adaptación en Unión Comercio. Nos referimos a Roberto Merino, quien desde Italia, a los 39 años, analizó al ítalo peruano Gianluca Lapadula, el “14” de Perú que destacó el triunfo en Quito. Para “Robi”, el “Bambino” seguirá regalándole alegrías al “manto sagrado”.

-¿Sigues abocado al fútbol?

Sí, a través de la metodología de menores ahora en pandemia online. Al trabajo sociocultural de la formación de los chicos, es un mundo sano y contribuyes con el patrimonio del país.

-¿Dentro de sus planes laborales figura ser entrenador?

Nunca hay que decir de esta agua no hay dejar de beber. He vivido varios años entre concentraciones, preparaciones altas, bajas y malas, no me quejo, pero uno tiene una vida construida en afectos, supeditada a la familia. Sin embargo, con los contactos que hay, uno nunca sabe, todavía soy joven.

-¿Qué destacas del triunfo de Perú en Quito?

Se planteó bien el partido. Estuvieron a buen nivel en el contragolpe. Sirvió de mucho la arenga de Paolo Guerrero. Lapadula jugó muy bien.

Roberto Merino formó parte del proceso de selecciones con Chemo del Solar como técnico. Aquí junto a Reimond Manco. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

-Lapadula corrió como un ecuatoriano más en la altura…

Jugar en Quito no es fácil. Hay un tema físico y mental, psicofísico. Yo he jugado en Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, así que me sorprendió que Lapadula rinda muy bien en altura. Más si fue la primera vez y viene de jugar en Europa. Se crió en el fútbol europeo, seguirá mostrando sus cualidades.

-Se adaptó contra el reloj…

Y fue el partido de la reivindicación contra Ecuador. Para un “10”, como Cueva, es importante un jugador como Lapadula. Además, sumas la velocidad de Carrillo, la sociedad con Paolo Guerrero.

-¿Vendría bien ver una dupla Lapadula y Guerrero?

Paolo sabe la importancia de ser capitán. Lapadula tiene las ganas de mostrarse desde el partido ante Chile. Ataca bien los espacios, está bien ‘chapado’. Será una buena sociedad con Paolo.

-¿Ya lo habías divisado a Lapadula en el fútbol italiano?

Sí, a través de un amigo en común, Diego Farías, cuando Lapadula estaba en Benevento. No le hice seguimiento, pero ya sabía de él, pues destacaba en la Serie B que es bien vista.

Roberto Merino coincidió con Eto'o en Mallorca a principios del nuevo milenio. (Foto: AFP)

-Está por definir su futuro, ya que Benevento descendió…

Salernitana, mi ex equipo, subió a la Serie A. El dueño tiene a la Lazio. No vendría mal que venga acá y sea su trampolín. Acá la gente es muy caliente, el hincha es pasional como el argentino. Ojalá que tarde o temprano lo vea por acá.

-¿Viste que sabe tocar piano y bailar?

(Risas). Es lindo cuando encuentras una selección afectuosa. Ya se está ambientando a la cultura peruana.

-¿Qué te faltó para destacar en la selección?

Eran otros tiempos. La selección venía de un conflicto, la prensa estaba entripada por el tema del Golf, luego Markarían; sin embargo, fue una experiencia bonita. Eso sí, no se llegó a concluir del todo, siendo sincero. Creo que demostré mi juego, soy un agradecido a la voz del hincha peruano.

-Llegaste precedido de goles maradonianos…

Era un jugador desconocido para el fútbol peruano. No habían redes sociales, pero así llegaron a ver mis goles. Yo jugaba en Grecia, tenia buena perfomance. Era para venir antes a un sudamericano, pero tenía contrato con Mallorca. Acá querían que pase una prueba, hablaron con mi padre, pero el Mallorca no quiso, claro, ya destacaba. Luego llegó la selección mayor con ‘Chemo’.

-Ahora hay imnumerables futbolistas de sangre peruana mundialmente…

Ojalá hubiese estado jugando en este tiempo con redes sociales. Prácticamente con un Tik Tok te ven jugar en Tailandia o en Singapur, hay un abanico de posibilidades.

-¿Cómo se hubiese visto el gol maradoniano en redes?

Uy, seguro me pagaban los viáticos, mandaban viaje privado y venía calato a jugar (risas).

-¿Te codeaste con monstruos en España?

En Barcelona con Puyol, Xavi, Iniesta, con Etó en Mallorca. Incluso tengo amistad con Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. Experiencias bonitas en mi carrera.

Luego de la fecha doble por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la selección peruana se alista para disputar la Copa América 2021 en Brasil. Por ese motivo, el ‘Tigre’ dio a conocer a los 26 convocados para el certamen, que llega con grandes novedades, pero también ausencias.

-¿Qué recuerdos con Juan Aurich campeón del 2011?

Se pudo dar mi plan: jugar cinco meses en Comercio y luego campeonar con Aurich. Hubo sentimientos encontrados con Chiclayo, mi tierra que amo. Hasta ahora tenemos un chat en Whatsaap con Guadalupe, Sheput, Àlvarez, Guizasola, experiencias inolvidables. Veré si a mediados de noviembre voy para Perú. Acá Cuto tiene un club de fans en Italia, lo idolotran. El humo llegó hasta el Vaticano.

-¿Qué se escucha sobre la política del Perú?

Sigo la polìtica del Perú, del mundo. Yo estoy en Italia, también viví en Grecia, cuna de la civilización de las leyes, donde nació la política. La visión es el riesgo que se corre es muy grande. Lo que pasó en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, el peruano está muy dividio, así es difícil gobernar. Deben buscar un plan de gobierno proactivo.

