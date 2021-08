Conforme a los criterios de Saber más

En los años noventa, un escurridizo enganche que usaba la ‘10’ de la blanquirroja, de bigotes a lo Cantinflas y con un misil en el botín derecho, se metió al bolsillo a la exigente hinchada peruana a punta de ‘chorrigolazos’ y celebraciones con la frase ‘Te amo, Perú’, que inmortalizó en su piel y en la memoria de la afición. “Defendí los colores de mi selección peruana siempre con amor, con pasión, con emoción”, recuerda con entusiasmo Roberto Palacios.

Por más que dejó el alma, corazón y la vida cuando jugó por la selección, se le desdibujó el sueño de jugar un Mundial, pero ganó el reconocimiento eterno de los peruanos. “Tengo más de diez años retirado del fútbol, pero me siguen haciendo sentir el cariño a donde voy. Siempre hice las cosas con amor, transparencia y entregué todo, la recompensa es el aprecio de la gente” , infla el pecho. Los Perú-Uruguay despiertan emoción, goles y triunfos. “Son partidos lindos para jugar”, confiesa el autor que inició la remontada del 2-1, en el año 97′, en las Eliminatorias a Francia 98′. El próximo 2 de septiembre ante la ‘Celeste’ de Suárez y Cavani, en el Estadio Nacional, espera ver en la cancha a Paolo Guerrero, la esperanza de gol de Perú. Mientras que en la elaboración del juego, hay otro chorrillano en la medular que se ha ganado sus elogios: Raziel García, el volante que renació para el fútbol peruano ante Brasil. “Tiene mucho para dar, todavía”, asegura el ex ‘10’ de la bicolor.





Perú se prepara para la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Entre las novedades más resaltantes se encuentra la vuelta de Raúl Ruidíaz, quien no anota con la bicolor desde el 2018.

—Hoy más que nunca debemos apelar a la frase: ‘Te amo, Perú’ en el regreso de las Eliminatorias…

Creo que logré con esa frase enmarcar un sentimiento que abarca a todos. Fue en momentos difíciles, de críticas, los resultados no se daban, pero el tiempo me enseñó muchas cosas. Nunca dejamos de alentar, de defender los colores de nuestra selección, siempre con pasión. Pasarán los años, pero la gente no olvida mis actuaciones y goles; pero ahora es momento de los muchachos.

(Foto: Francisco Neyra / GEC)

—Uruguay, Venezuela y Brasil, una fecha triple que marcará un antes y un después de la selección rumbo a Qatar…

Jugamos dos partidos en casa, hay que sacarle provecho , después las otras tres fechas restantes serán de visita. Hay que salir adelante ante Uruguay y Venezuela.

—Perú-Uruguay en el Nacional, ¿Qué recuerdos de tu ‘chorrigolazo’ y posterior remontada con anotación de Carty para el 2-1?

Ese partido ante Uruguay fue muy emocionante. Después de ir perdiendo 1-0, por las aspiraciones que teníamos por ir al Mundial, hizo muy especial el encuentro. Gracias a Dios pude hacer el gol del empate y Carty marcó el 2-1. Los Perú-Uruguay son encuentros interesantes.

—Ojalá Paolo Guerrero vuelva e reencontrarse con el gol ante los charrúas…

Siempre será importante tener en el campo a jugadores que han hecho la diferencia como Paolo Guerrero. Si no ha estado jugando partidos completos con su club es porque lo han querido llevar de a poco por el proceso de recuperación. Estoy seguro que ya está bien para jugar un partido completo. Se da la posibilidad ante la suspensión de Lapadula, esperemos darle las mejores vibras positivas para que puedar estar bien en este partido importante para todos nosotros.

—La mayoría de encuentros ante Uruguay son friccionados, es momento de que se atrevan a patear de larga distancia, que alguien imite los ‘Chorrigolazos’…

No tanto que se atrevan, que practiquen sus remates. Cualquiera puede patear al arco, la cosa es agarrar la precisión. No cualquiera puede pegarle al arco de treinta o cuarenta metros. No es fácil. Yo tuve ese don y lo perfeccioné con entrenamientos. Cuando encuentras un equipo como Uruguay, sin espacios, la otra forma de conseguir un gol es patear de fuera del área . Pero para eso hay que practicar. Por ahí han salido goles de fuera del área, pero por consecuencia del encuentro. Eso se practica y mejora. Eso me llevó a tener la perfección y agarrar mal parado a los arqueros.

—¿Quién fue tu espejo a seguir a la hora de perfeccionar tus ‘Chorrigolazos’?

Yo no te voy a mentir, tenía mi televisor blanco y negro, a las justas lo podía ver, pues mi mamá estaba viendo su novela. Cuando jugaba la selección eran momentos que podía ver recién los partidos. No veía muchos jugadores que pegaban fuera del área, pero sí lo veía a César Cueto. Cuando empecé, desde chiquillo me gustó pegarle al arco de larga distancia y practicaba en la ‘Cancha de los muertos’, me encantaba y eso me ayudó a perfeccionarme.

—¿Sería importante la presencia de la hinchada para los duelos ante Uruguay y Venezuela?

La hinchada es una motivación extra. Para mí siempre el aliento del hincha fue importante en el estadio. Se mete en los partidos y uno empieza a vivirlo, pero no pasa por el presidente de la República o por la FPF, sino por MINSA. A nosotros nos encantaría jugar con público. Sería interesante que pueda ingresar gente que tenga su cartón de doble dosis de vacunación, más ahora que se están reabriendo muchos lugares de esparcimiento. También hay gente que no quiere vacunarse, que no le interesa, pero no debe ser así. En otros lugares ya están tomando precauciones. Por lo pronto, podría ser una buena alternativa que pueda haber un pequeño aforo para gente vacunada.

—En tu última etapa de futbolista en Sporting Cristal escribían sus primeros capítulos en el fútbol dos seleccionados consolidados: Yotún y Advíncula. ¿Qué recuerdos?

Yo me siento contento con ellos. Ayudé en algo en su crecimiento. Cuando a ellos los entrevistan, siempre me agradecen mucho, eso es lo más lindo para uno. Esos chicos reconocen algo que aporté para que hoy en día sean exitosos. Es muy lindo, así como ellos, también lo hicieron conmigo en Cristal. Franco Navarro, Leo Rojas, Antón, la ‘Pepa’, me ayudaron muchísimo a que me encamine en búsqueda del éxito. Eso ha sido lindo.

—¿Ante Venezuela, Perú debería jugar con Guerrero y Lapadula?

Que pase esta fecha que tiene suspensión Lapadula y que Paolo termine bien ante Uruguay, y que jueguen los dos. Imagínate la ofensiva que tendrá la selección peruana. Lapadula va por las bandas, siempre busca espacios, Paolo en el medio, imagínate, el poderío que tendríamos . Ya con Lapadula, los jugadores del mediocampo entendieron sus movimientos, eso hay que seguir mejorando para tener más opciones de gol.

—Lapadula se ha ganado a los hinchas a punta de entrega…

Lo que demuestra es amor puro y sincero, no finge. Él se ha dado íntegro a lo que hace dentro del campo. Por más que no ha nacido en el país, su profesionalismo es importante . A eso se suma la acogida que le dieron los muchachos en la selección. Me siento contento, pues lucha, entrega. El correr, el meter, la gente siempre me lo destacaba. La gente no es tonta, se da cuenta quién está comprometido.

—Raziel García, otro chorrillano, destaca con la blanquirroja. Dice que siempre te admiró…

A mí me sorprendió mucho al verlo jugar ante Brasil. Un jugador muy atrevido, de buen pie, conchudo para jugar. Me hizo recordar a mí. Seguirá dando mucho por hablar, por más que tenga 27 años. Estoy contento, pues sale un nuevo muchacho que le puede dar alegrías al fútbol peruano. Ojalá que el profesor Ricardo Gareca le siga dando la oportunidad de jugar.

—¿Qué te provoca cuando los muchachos de selección hablan del ‘chocolate’ dentro del campo?

El ‘chocolate’ viene de años atrás. Es más, desde antes que yo empiece a jugar. Lo veía a Julio César Uribe, Cueto, Cubillas, Antón. Yo siempre me divertía dentro de la cancha, ahora lo llaman ‘chocolate’.

