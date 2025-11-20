La selección peruana cerró un año para el olvido, en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, fuera del Mundial, con una pésima Copa América y sin ganas en los últimos amistosos por fecha FIFA.

Esto ha generado que se pidan recambios urgentes en la blanquirroja y se apostó por nuevos nombres que, sin embargo, por el momento no han dado la talla.

Al respecto, el histórico ‘10′ de la selección, Roberto ‘Chorillano’ Palacios, se pronunció sobre la responsabilidad que conlleva utilizar este dorsal.

“Ahorita ninguno de los tres (Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña). No son ‘10’, con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. Es un número complicadísimo, y si no hay un ‘10’, es mejor que no lo usen. Es mejor guardarlo y dársela a un jugador de esas características”, dijo.

“Por lo pronto, son jugadores que tienen su capacidad, tienen su forma de juego, pero no llegan a ser un ‘10’ en algún equipo y menos en la selección, porque siempre serán criticados. Entonces, que no lo sientan así, mejor buscar otro número y no se tenga ese tipo de comentarios al final”, añadió Palacios.

Finalmente,no se guardó nada y criticó la convocatoria de los últimos partidos en la blanquirroja bajo el interinato de Manuel Barreto.

“Hay chicos que yo veo en el torneo, que les ha ido muy bien y no han sido convocados. Ojalá en algún momento se termine la argolla y podamos ver a los chicos que realmente merecen”, apuntó.

Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.