La selección peruana cerró un año para el olvido, en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, fuera del Mundial, con una pésima Copa América y sin ganas en los últimos amistosos por fecha FIFA.
LEE TAMBIÉN: Sergio Peña defiende a Jairo Concha tras su error con la blanquirroja: “Ha hecho un año increíble. Nada que reprocharle” | VIDEO
Esto ha generado que se pidan recambios urgentes en la blanquirroja y se apostó por nuevos nombres que, sin embargo, por el momento no han dado la talla.
Al respecto, el histórico ‘10′ de la selección, Roberto ‘Chorillano’ Palacios, se pronunció sobre la responsabilidad que conlleva utilizar este dorsal.
“Ahorita ninguno de los tres (Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña). No son ‘10’, con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso. Es un número complicadísimo, y si no hay un ‘10’, es mejor que no lo usen. Es mejor guardarlo y dársela a un jugador de esas características”, dijo.
MIRA: Copa Libertadores 2025: la millonaria cifra que generará en Lima la gran final entre Palmeiras y Flamengo
“Por lo pronto, son jugadores que tienen su capacidad, tienen su forma de juego, pero no llegan a ser un ‘10’ en algún equipo y menos en la selección, porque siempre serán criticados. Entonces, que no lo sientan así, mejor buscar otro número y no se tenga ese tipo de comentarios al final”, añadió Palacios.
MIRA: Ricardo Gareca: “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”
Finalmente,no se guardó nada y criticó la convocatoria de los últimos partidos en la blanquirroja bajo el interinato de Manuel Barreto.
“Hay chicos que yo veo en el torneo, que les ha ido muy bien y no han sido convocados. Ojalá en algún momento se termine la argolla y podamos ver a los chicos que realmente merecen”, apuntó.
Cabe mencionar que, durante el último proceso clasificatorio al Mundial 2026, Perú tuvo hasta tres entrenadores: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC