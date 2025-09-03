Rodrigo Betancur es uno de los hombres clave en el mediocampo de la selección de Uruguay que enfrentará a Perú, por la penúltima fecha de las Eliminatorias.

A pocas horas del mencionado encuentro, el futbolista del Tottenham de la Premier League destacó a la blanquirroja como un rival muy complicado, pese a su ubicación en la tabla.

“Hay mucho respeto. Perú siempre ha sido durísimo, es más el partido allá lo perdimos 1-0, siempre tiene una selección con buen pie, que juegan muy bien y mañana será lo mismo”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Es un partido importantísimo, más con el plus que sabiendo si las cosas salen bien, se puede, tener la clasificación al Mundial”, añadió.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

