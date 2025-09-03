Rodrigo Betancur es uno de los hombres clave en el mediocampo de la selección de Uruguay que enfrentará a Perú, por la penúltima fecha de las Eliminatorias.
LEE TAMBIÉN: Nolberto Solano tuvo amargo debut con la selección Sub 23 de Pakistán con goleada de 8-1
A pocas horas del mencionado encuentro, el futbolista del Tottenham de la Premier League destacó a la blanquirroja como un rival muy complicado, pese a su ubicación en la tabla.
“Hay mucho respeto. Perú siempre ha sido durísimo, es más el partido allá lo perdimos 1-0, siempre tiene una selección con buen pie, que juegan muy bien y mañana será lo mismo”, dijo en declaraciones a la prensa.
MIRA: Matemáticamente se puede: ¿Qué necesita Perú para clasificar al repechaje del Mundial 2026?
“Es un partido importantísimo, más con el plus que sabiendo si las cosas salen bien, se puede, tener la clasificación al Mundial”, añadió.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC