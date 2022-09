8 / 10

En una sala de prensa completamente llena, Juan Reynoso fue presentado como el nuevo entrenador de la Selección Peruana, tras los siete años de Gareca dirigiendo al combinado nacional. En su presentación entre las muchas preguntas que se le hicieron no podía faltar los cuestionamientos sobre Raúl Ruidíaz, jugador que Reynoso hizo debutar en Universitario. Consultado sobre las no tan buenas actuaciones del delantero, el nuevo técnico peruano comentó: “En la selección, creo que a Raúl no le ha favorecido por momentos la estructura de Perú”. Asimismo, agregó lo mucho que le gusta su juego. “A mí me gusta mucho Raúl, es de esos delanteros que no los quieres marcar, porque pareciera que no está en la cancha. Te desconecta, algunos piensan que no se va a mover y de pronto, solo te tomas la cabeza, porque ya la embocó”.