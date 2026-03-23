La selección peruana ya tiene confirmada a sus rivales por las fechas 5, 6 y 7 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. A continuación, te compartimos la fecha, horario y estadio donde jugará ‘La Bicolor’.

El torneo internacional brinda boletos directos al Mundial FIFA 2027 a los dos primeros puestos; el tercer y cuarto puesto disputarán el repechaje intercontinental.

Cabe resaltar que la selección peruana femenina se ubica en la séptima posición con tres puntos en tres partidos, gracias a la única victoria ante Chile.

Fixture de la selección peruana en la Liga de Naciones Femenina

Viernes 10 de mayo

16:00 | Perú vs. Uruguay - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Martes 14 de mayo

16:00 | Perú vs. Paraguay - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sábado 18 de mayo

16:00 | Ecuador vs. Perú - Estadio Olímpico de Atahualpa (Quito)