La selección peruana ya tiene confirmada a sus rivales por las fechas 5, 6 y 7 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. A continuación, te compartimos la fecha, horario y estadio donde jugará ‘La Bicolor’.
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El torneo internacional brinda boletos directos al Mundial FIFA 2027 a los dos primeros puestos; el tercer y cuarto puesto disputarán el repechaje intercontinental.
Cabe resaltar que la selección peruana femenina se ubica en la séptima posición con tres puntos en tres partidos, gracias a la única victoria ante Chile.
Fixture de la selección peruana en la Liga de Naciones Femenina
Viernes 10 de mayo
- 16:00 | Perú vs. Uruguay - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Martes 14 de mayo
- 16:00 | Perú vs. Paraguay - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Sábado 18 de mayo
- 16:00 | Ecuador vs. Perú - Estadio Olímpico de Atahualpa (Quito)