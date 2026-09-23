Por Redacción EC

Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, Argentina encontró el gol de la clasificación. A los 89 minutos, tras un saque de banda a favor de la selección albiceleste, el defensor peruano Basombrillo intentó despejar de cabeza, pero el balón quedó en los pies de Santiago Espíndola.

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