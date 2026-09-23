Cuando el partido parecía encaminarse hacia los penales, Argentina encontró el gol de la clasificación. A los 89 minutos, tras un saque de banda a favor de la selección albiceleste, el defensor peruano Basombrillo intentó despejar de cabeza, pero el balón quedó en los pies de Santiago Espíndola.

El atacante argentino no desaprovechó la oportunidad y sacó un remate rasante que terminó dentro del arco peruano para marcar el 1-0. El tanto llegó en la recta final del encuentro y significó un duro golpe para la selección peruana.

Con este resultado, Argentina derrotó 1-0 a Perú en las semifinales y aseguró su presencia en la final de los Juegos Suramericanos 2026. El conjunto albiceleste celebró la clasificación gracias al tanto de Espíndola.