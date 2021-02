Conforme a los criterios de Saber más

Antes que el nombre de Gianluca Lapadula suene con tanta fuerza, Santiago Ormeño era el tema de conversación entre los hinchas. Su racha goleadora justo a un mes del inicio de las Eliminatorias parecía motivo suficiente para que Ricardo Gareca lo llame. A diferencia del atacante de Benevento, el del Puebla ya tenía DNI peruano. Lo consiguió en su corto paso por Real Garcilaso en 2019. Más allá de todo eso, el ‘Tigre’ no lo convocó.

Este verano, y otra vez a semanas de una nueva jornada de Eliminatorias, Santiago Ormeño ha sido noticia al marcarle un triplete a Juárez por la Liga MX. Con nacimiento en Ciudad de México el 4 de febrero de 1994, el nieto de Walter Ormeño (arquero de la selección peruana entre 1949 a 1957) también entró al debate de si debe ser considerado en ‘El Tri’. Es más, se dice que en marzo sería llamado.

“Hace dos meses no me conocían en mi casa, y que hoy dos selecciones puedan estar interesadas en mí es increíble”, declaró Santiago Ormeño hace un mes en Línea de 4. El delantero, quien marcó un gol en dos partidos jugados en el fútbol peruano, no es el único caso de un goleador en el exterior que no fue considerado, por uno u otro motivo, en el seleccionado peruano. Es más, el primer caso también sucedió en México.

- LA PRIMERA VEZ -

A finales de la década de 1929, en una novedad para la época, Julio Lores Colán dejó el balompié nacional para fichar por el Necaxa de México. Un año después, su papá Hermenegildo Lores Espinoza, exacalde de Huaral, se acercó a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol para entregar una carta escrita por el futbolista. Su gran producción de goles en los ‘Rayados’ había despertado el interés de la selección mexicana, pero su hijo quería jugar el primer Mundial de la historia por Perú.

Julio Lores solo jugó dos partidos oficiales por Perú, ambos en el Mundial de 1930. (Foto: FPF)

“Papá, te comunicaré que la Federación Mexicana ha pedido mi concurso para que integre las filas del equipo que va a ir a Montevideo. Tácitamente no he aceptado. Para mí sería muy gustoso marchar a mi tierra y ver si la FPF acepta mi concurso para participar en la selección nacional”, se leía en la misiva del delantero de 21 años. El temor de Hermenegildo era que acepte jugar para los aztecas, por la demora en las respuestas. Lores se presentó en los entrenos, impresionó al entrenador Paco Bru, y jugó en la Copa del Mundo de Uruguay 1930 por Perú.

A su regreso a México, Julio Lores fue afianzando su condición de ídolo en Necaxa. En épocas sin televisión ni internet, y en donde los cables llegaban con días de retraso, era casi imposible saber lo bien que le iba a nuestro compatriota en el balompié de ese país. Además que un viaje entre una nación a otra demoraba tres meses. En 1935, sin vistas de ser convocado por Perú, aceptó jugar por los norteamericanos.

En realidad, todo el equipo titular de Necaxa, conocidos también como “Los once hermanos”, fueron convocados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año. Allí marcó seis goles. Participó en el mismo torneo en 1938, año en que se retira del fútbol. Con los ‘Rayados’ ganó cinco títulos. Lores Falleció el 15 de julio de 1947, ya como un mexicano hecho y derecho.

- SEMINARIO DEL GOL -

Hasta el 17 de mayo de 1959, tarde en la que Perú goleó 4-1 a Inglaterra en Lima, Juan Seminario sumaba siete goles en 18 presencias con la selección peruana. A sus 22 años, se esperaba que el atacante de Deportivo Municipal sea la gran figura de la bicolor en la década que estaba por empezar. Es más, luego de ese amistoso, fue vendido al Sporting Lisboa de Portugal, dando inicio a su paso por el fútbol europeo.

Entrevista de Juan Seminario con El Comercio, en 2014, revelando que renunció a la selección. (Foto: Archivo El Comercio)

A los pocos meses, Seminario fue fichado por el Real Zaragoza de España. Con el conjunto ‘maño’ fue ‘Picihichi’ (máximo goleador) de la Liga en la temporada 1961-1962 con 25 anotaciones en 30 partidos. Ni con eso, fue llamado a las Eliminatorias al Mundial de Chile, el mayor fracaso de Perú en su historia. Una novel Colombia nos dejó sorprendentemente fuera de la cita mundialista al límite de nuestro territorio.

Es más, Seminario no volvió a vestir más la camiseta bicolor luego del histórico triunfo ante los ingleses. Ni sus goles en Zaragoza, Fiorentina y Barcelona fueron motivos para que los dirigentes hagan un esfuerzo en buscarlo, mientras la selección vivía uno de sus peores decenios. Regresó al Perú en el furor de la clasificación a México 1970, pero, según afirma él, tuvo una posibilidad de volver a la selección.

“Yo era goleador en España, pero no me convocaban. Para las Eliminatorias a Inglaterra 1966 tampoco lo hicieron y por eso decidí renunciar. (Para México 1970) estaba herido, recordé aquel momento y decidí que no jugaría más. Haber renunciado a la selección fue un error horrible. Pude haber jugado el Mundial de México con esa gran generación de Cubillas, Sotil y Chumpitaz”, le reveló el ‘Loco’ a El Comercio en 2014.

Un año después, contó más detalles en El Periódico de Aragón. “Didí era el entrenador y le agradecí su llamada, pero mandé a la mierda, con perdón, a la gente de la Federación Peruana y les dije que cuando estaba en mi mejor momento no me llamaron y que ahora que volvía a mi país para retirarme, no iban a contar conmigo. Entonces, renuncié. Después, pasados 15 días, me arrepentí de mi decisión y creo que fue la equivocación más grande que cometí”, contó.

- ‘JOTA JOTA’ -

El nombre de Juan José Oré se asocia rápidamente con los ‘Jotitas’, selección peruana Sub 17 que clasificó al Mundial de 2007. Pero en su época de futbolista, fue un delantero brillante, destacando más que todo en la ‘U’. Sus actuaciones en el conjunto estudiantil permitieron que debute en la selección peruana en 1979. En su estreno, le anotó a Ecuador, en un triunfo por 2-1 el 11 de julio.

#42AñosCDI 🇵🇪 Desde Lima, Perú, llega el primer saludo en nuestro mes aniversario. El gran Juan José Oré, goleador peruano en los años 80, nos envía este mensaje 👇🏼



¡Cuántos recuerdos de uno de nuestros grandes goleadores! 👏🏼#VamosDragones🐲⚽️#Iquique pic.twitter.com/x6iGvkWLvl — Deportes Iquique (@ClubDIquique) May 1, 2020

Luego de cuatro partidos como seleccionado, todas en ese año, se fue el fútbol griego. En ese entonces, dicha liga era más que exótica y se le perdió el rastro. A su regreso, ya varios atacantes le habían sacado ventaja en la bicolor. Resignado con su no presencia en las convocatorias, se fue al Deportes Iquique de Chile a finales de la década de 1980.

En dicho club, Oré fue goleador del fútbol chileno de 1988 con 18 anotaciones. Cuando aún formaba parte del equipo sureño, donde es ídolo, su nombre ni siquiera apareció en la extensa lista de convocados para las Eliminatorias a Italia 1990. Del exterior, el entrenador Pepe se la jugó por Jorge Hirano, figura en el Bolívar. ‘Jota Jota’ estuvo en Chile dos temporadas, para luego retirarse en 1992 con 38 años.

En su extensa carrera, solo jugó cuatro amistosos, todos en 1979, por la selección. Nunca fue ni considerado en torneos oficiales. “Es mi espina. Paolo Guerrero anota los goles que yo hubiese querido. Para un futbolista, que te admiren fuera de tu país no se compara con nada del mundo”, le dijo a El Comercio en 2011, año en que la trayectoria de Paolo dio un giro a lo que conocemos hoy.

- LA SANCIÓN -

El escándalo en el hotel Golf Los Inkas acabó con la suspensión de, entre otros, Claudio Pizarro. A finales de 2007, el ‘Bombardero’ vestía la camiseta del Chelsea inglés en donde no le fue bien: en toda la Premier League marcó solo dos goles. Una oportuna lesión lo dejó afuera de la pretemporada en China, momento en el que fue prestado al Werder Bremen. Sus números mejoraron notablemente, ya que celebró 28 anotaciones, ganó la Copa Alemana y jugó la final de la Europa League.

Portada en DT de El Comercio en 2008, cuando la relación entre Pizarro y Del Solar estaba totalmente rota. (Foto: Archivo El Comercio)

A la par, José del Solar ya no sabía de dónde sacar convocados y los resultados de la selección eran un desastre. La situación fue tan mala que sucedió lo imposible, pues los hinchas esperaban que ‘Chemo’ reconsidere su decisión y lo vuelva a llamar. Las actuaciones del ‘Bombardero de los Andes’, de 30 años, eran más que buenas en la Bundesliga, en comparación a un alicaído conjunto nacional que a duras penas anotaba por partido.

Pese a su racha goleadora, Del Solar ‘murió en su ley’ y no volvió a tomarlo en cuenta hasta el final de su etapa, en noviembre de 2009. “A Claudio lo respaldé cuando todos pedían que lo sacara. Diría que lo apoyé a muerte”, alcanzó a decir el hoy entrenador de César Vallejo. Pizarro confesó que dejó de ser su amigo y no volvería a trabajar con él. El atacante regresó a la selección en 2011.

