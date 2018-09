En la última lista de la selección peruana, para los amistosos ante Holanda y Alemania, Cristian Benavente no fue considerado. Sin embargo, se dio la posibilidad de que ingresara por la salida de Andy Polo.

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, había recurrido a Cristian Benavente ante la baja del futbolista del Portland Timbers, pero su club no dio el permiso respectivo.

A partir de esa medida se instauró un dilema, el cual ha sido totalmente aclarado por el propio Cristian Benavente. "Yo quería ir con Perú, Gareca lo sabe. No habrá problema", expuso.

"Cuando la selección hace una convocatoria, los jugadores que no juegan en Perú tienen que ser llamados con dos semanas de antelación a la fecha FIFA. Ese día era el 3 de septiembre. Entonces, dos semanas antes, se dio la convocatoria y yo no aparecía en ella", explicó en una entrevista con diario "As".

"El problema es que si pasadas esas dos semanas, la selección llama a alguien del exterior de Perú, el club que es propiedad de los derechos federativos del jugador puede rechazar ceder al futbolista. Mi club, al tener ese derecho, dijo que no", sentenció.

A pesar de haber sido considerado, a Cristian Benavente le hubiera gustado ser reclutado en primera instancia, pero entiende los razonamientos del cuerpo técnico de la selección peruana.

"Si me das a elegir, prefiero que me llamen directamente, es lógico. Pero después, al pensarlo bien, había muchos jugadores a los que podían haber contactado y al primero al que lo hicieron fue a mí, así que le doy mucho valor a esto", subrayó.