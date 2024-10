La selección chilena no atraviesa su mejor momento. Bajo el mando de Ricardo Gareca, el país sureño se ubica en la penúltima posición en la tabla de las Eliminatorias 2026 con 5 puntos. La nueva lista de convocados ha generado diversas reacciones, sobre todo, las críticas de un viejo conocido.

Arturo Vidal aprovechó las cámaras en la conferencia de prensa previo al Colo Colo ante Universidad Católica para responder al ‘Tigre’, quién dejó entrever que el ‘Rey’ no habría contestado la llamada y, por ello, no formaba parte de los convocados.

“No, el único que no contestó fue Charles (Aránguiz), todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él la primera vez, cinco minutos y no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él (Gareca) dijo que Charles no le contestó, pero fue porque tenía problemas”, indicó.

“Por qué no dice nombres si es tan fácil, nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Nunca me llamó, nunca me dijo nada, cinco minutos hablé con él y nunca más”, agregó.

Asimismo, criticó que algunos jugadores que fueron parte de la ‘generación dorada’ no están en la nómina para asumir la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

“¿A ti te sorprende que no esté? Yo, el ‘Huaso’ (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz) si está jugando, tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial”, enfatizó.

“Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes, como el ‘Huaso’ no va estar en esta selección si fue el último capitán. Eso es lo que molesta y ustedes (prensa) no lo dicen, esperan que yo hable, no sé”, finalizó.