El último ‘10′ de ‘La Roja’, que regaló fantasía con la pelota pegada a sus pies en cada presentación dentro de la cancha, Jorge Valdivia, ha conversado con El Comercio, en la previa del clásico del Pacífico. “Antiguamente jugábamos en Tacna. Había muchos amistosos entre Perú y Chile. Nosotros cruzábamos la frontera de Arica e Iquique, luego nos regresábamos el mismo día del partido. Eran otros tiempos, otras selecciones, no las de ahora”, recordó el campeón de América, en el 2015.

El ‘Mago’, quien hizo jugar a su ritmo a la selección chilena en la época dorada, que jugó los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, bajo la conducción de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, respectivamente, destacó el juego de Perú, así como de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, el poderío ofensivo de la blanquirroja liderada por Ricardo Gareca, su ex entrenador en Palmeiras, en la temporada 2014. “Lo aprecio y respeto mucho. Es un entrenador muy capacitado, lo demuestra con Perú”, reconoció.

A sus 37 años, el exjugador de Colo Colo y Unión La Calera, se reinventa en lo físico y trabaja para volver al ruedo, en el 2022. “Me siento con vigencia”, aseguró el volante que logró el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, en el 2008, 2012 y 2015, con el ‘Verdao’.

Jorge Valdivia enfrentó a Perú en Eliminatorias y en la Copa América. (Foto: GEC).

–El presente no es alentador para Chile ni Perú. Ambas selecciones necesitan ganar para seguir luchando por el repechaje camino a Qatar 2022...

Aparte de ser un partido que tiene un trasfondo, de hecho, vuelven los hinchas al estadio, eso es relevante tanto para Perú como para Chile, pues es mucho más agradable. El hincha peruano te hace sentir que estás jugando de visita, te mete presión. En Chile, es un momento, donde su entrenador, jugadores y directivos, han dicho que necesitan sacar puntos sí o sí para seguir ilusionados con el Mundial, lo mismo con Perú. Será un partido con una rivalidad generada hace muchos años, que al fútbol le hace muy bien, y con ese plus que cualquiera de los dos gane, continuará luchando por el Mundial.

–Chile llega con bajas sensibles como Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Eugenio Mena, Francisco Sierralta...

Sí, no tendremos a Arturo Vidal, que es un estandarte de la selección, respetado a nivel mundial, pero vuelve Alexis Sánchez. Es un jugador que cuando se pone la camiseta de la selección, demuestra su mejor fútbol, es el goleador histórico de la selección, es un jugador que ha hecho muy buenos partidos a Perú. El empate es lo peor que pueda pasar, más para Perú que Chile, sabiendo que después tienen dos partidos de local. Entonces, se juega muchas cosas pensando en una clasificación a un Mundial. Si bien van a tener la ausencia de Arturo, tengo mucha confianza en los jugadores que elija Martin Lasarte. Sigo sosteniendo que la selección tiene futbolistas de mucha jerarquía. Cuando se ponen la camiseta de la selección, son unos animales, unas bestias. Hemos tenido resultados adversos contra Perú, pero el último partido de Eliminatoria, Chile lo ganó muy bien, con autoridad.

–Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, continúan vigentes en la blanquirroja...

Son tremendos jugadores, respetados no solamente por la selección chilena, sino también por Brasil, Argentina. Siempre hay que tener cuidado con Paolo y Farfán. Son jugadores que han ganado mucho a nivel profesional en los equipos donde han estado. Es malo para Chile que estén, pues uno tiene que tener otro cuidado, una marcación distinta, son distintos. A esos jugadores le das dos centímetros y te hacen daño. Es lo mismo que ustedes están pensando de Alexis Sánchez. Con poco espacio y pocos minutos, te pueden resolver un partido. Ruidíaz también es un jugador muy peligroso, es un jugador rápido, habilidoso.

–Perú y Chile tienen dos atacantes, como Lapadula y Brereton, con doble nacionalidad y que están dando la hora. ¿Cuál es tu análisis futbolístico?

A Lapadula lo vi en los partidos de la Copa América de Brasil, y la verdad que me sorprendió. Es un jugador que no respeta posición, te cae por la derecha, por la izquierda, y cuando tiene una, la mete. Es muy parecido a Ben. Son jugadores físicamente diferenciados, por algo juegan en Europa, tienen otro biotipo, distinto al nuestro. Hay que tener cuidado con él. Es como Flavio Maestri, pero más rápido, más escurridizo. Ben es muy parecido a Lapadula, está jugando en Inglaterra, haciendo goles, no ha tenido partido de Eliminatorias, y lo podría sentir. Lapadula tiene otra confianza, imagino que están contentos con él, está haciendo goles. Son jugadores distintos, que, tanto para Chile como para Perú, son la esperanza de los partidos de Eliminatorias. Acá se le tiene mucha fe a lo que haga Ben, ojalá así sea. Son jugadores que ayudan mucho en la marcación, tienen esa mentalidad del europea. Esperemos que el nuestro, tenga mejor suerte (risas).

–¿Cómo jugabas los clásicos del Pacífico, en los que siempre destacabas?

Fueron partidos significativos tanto en Lima, como en Santiago, y el que más guardo es el 4-2 (Eliminatorias Brasil 2014). Fue un partidazo. El estadio Monumental estaba repleto, el himno nacional nuestro no lo escuchamos, estaba en éxtasis. Ganar y sentir ese silencio, te deja marcado. En los clásicos, adentro, en la cancha, nos podemos pelear, pero después, nos abrazamos, buen viaje, todo bien. Es así, el fútbol. Ese fue un partido me marcó mucho, por la bulla que había desde la salida del hotel. Otro partido es que ganamos (2-1) en la Copa América, en Chile, sabíamos que sería distinto. Había todo un morbo, por decirlo, fue partido muy entretenido, donde hubo expulsados. Partimos ganando, Medel hace un autogol, Vargas saca un zapatazo, esos dos partidos fueron de mucha atención, y por suerte, gracias a Dios, gané los dos.

–¿Se siente la presión de los hinchas en los Perú-Chile?

Muchas veces eso hace que el jugador se motive más, sienta por lo que está jugando. El beneficio de una selección es tomar consciencia por lo que tienes al frente, los jugadores defienden a su país, el orgullo, la honra. Ya saliendo del estadio, los hinchas te hacen sentir que eres visita. Eso tiene dos lecturas: te motivas o te caigas, como decimos, nosotros. La diferencia de nuestra selección, en los últimos años, es que van a Argentina, a ganarle, a pegarle, a meter con todo. Es la mentalidad que tienen por la espalda grande. El folklore previo y posterior a un partido Chile-Perú, es motivante, también asusta. por lo que puede pasar en el bus, una piedra, y es lo mismo cuando vienen a Chile. Debe ser uno de los partidos que más el hincha le pide ganar a su selección. Es parte del fútbol, es un clásico. El hincha exige ganar por obligación.

Jorge Valdivia fue parte de la llamada "Generación Dorada" de la selección chilena. (Foto: Agencias).

–Tuviste de entrenador a Ricardo Gareca, en Palmeiras, 2014. ¿Qué recuerdos te dejó?

Cuando jugamos el Mundial de Brasil, en el 2014, Ricardo Gareca fue el entrenador de Palmeiras. Me reintegré y pude conocer al profesor. No nos fue tan bien, en resultados, pero se notó la capacidad del entrenador. La manera cómo siente el fútbol. En Argentina es un muy exitoso, por algo llegó a Palmeiras. Le guardo un gran respeto, por lo que significó haber trabajado con él en Palmeiras, y por la forma de ver el fútbol. Siento que le dio otra dinámica a Perú, observa muy bien el momento que vive el jugador. Si bien estuvimos poco tiempo, pero alcancé a ver la seriedad de su trabajo, y es algo que destaco mucho. No conocí un Gareca que le gustara andar saliendo con los jugadores, sino un profesional, súper con el jugador, eso me gusta. El conocimiento siempre lo dejó en claro. Gareca es una persona muy querida por ustedes, por lo que hizo en los últimos tiempos, clasificar a un Mundial, tener las campañas buenas en las Copas Américas. Es un entrenador que prepara muy bien los partidos, le da mucho énfasis a las pelotas detenidas. Conozco a su cuerpo técnico que lo rodea.

–Integraste la etapa dorada de ‘La Roja’, dos Mundiales, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, y campeón de América, en el 2015...

Tuve la fortuna de pertenecer al proceso de Marcelo Bielsa, ahí nace todo. Previo a él, todo era muy intermitente. Cuando Marcelo Bielsa llegó a la selección chilena, les dio ese plus a los jugadores, herramientas. Antiguamente era once contra once, el que hace más goles, gana. A partir del minuto que llegó Marcelo Bielsa, son características del jugador, del rival, del equipo, en qué minutos se puede hacer daño, movimientos, entregó conocimientos, y con pruebas.

–Con Marcelo Bielsa, Chile fue superior a muchas selecciones. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Terminamos clasificados al Mundial Sudáfrica, segundos, clasificados una fecha antes. La selección salía a ganar a donde íbamos. No había favoritismo. Ganamos en Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, empatamos en Uruguay, los partidos que perdimos fueron con Ecuador, Argentina y Brasil, al que le pudimos empatar, pero perdimos por desatenciones. La selección con Marcelo Bielsa fue el punto de inflexión de lo que vino después. Una época que hacíamos amistosos a nivel mundial, salíamos a jugar con Inglaterra, Dinamarca, por todo Europa, previo Marcelo Bielsa, no teníamos esa invitación.

–Después llegó Jorge Sampaoli, la misma escuela de Bielsa.

Sí, inyectó dinámica, pero de una manera distinta. Fue un poco la madurez de los jugadores de Marcelo Bielsa, los que integraron el mismo periodo, con la inclusión de los jugadores de la Universidad de Chile, que veníamos de haberlo ganado todo a nivel sudamericano. Entonces, después de Marcelo Bielsa, pensábamos que se podía perder, pero con Jorge Sampaoli fue lo mismo. Con otro Mundial, Brasil, ganamos la Copa América, en Chile, fueron años muy buenos para la selección. Dentro de ella, fue un destape para muchos futbolistas, pues llegaron a los mejores equipos de Europa, los Vidal, Sánchez, Bravo, Medel, Vargas, Aránguiz, todos ellos fueron sparring con Marcelo Bielsa. Después de pertenecer a la generación que ganó todo con la Universidad de Chile, que hizo que la selección se potencie, que tenga esa hambre, que la sigue teniendo.

–Con Bielsa se respetó un proceso, al igual que con Ricardo Gareca, y Chile con Perú, fueron al Mundial, en distinta época. ¿Qué opinas de los procesos en las selecciones?

Los procesos son importantes en las selecciones, el país exige resultados. Los procesos también son mentirosos, vende humo y fantasmas, pero una de las razones por el que Ricardo Gareca se ganó el respeto fue por los resultados. Cuando uno tiene resultados, pasa a creer. Cueva, es un jugador técnicamente muy bueno, pero Gareca le saca mucho provecho. Cuando no tienen un extremo rápido, lo pone a Christian sabiendo que va a tirar diagonales, eso abre la defensa. Ustedes tienen laterales agresivos, que llegan y pasan, sacan mucho provecho. Cualquiera pone a Cueva atrás del delantero, de diez, pero Gareca le da otra función.

Jorge Valdivia fue jugador de Colo Colo en tres etapas. (Foto: AFP)

–Enfrentaste a nivel de clubes, también, a varios peruanos, como Guerrero, Ruidíaz, otros fueron compañeros, como Gabriel Costa. ¿Qué nos puedes comentar?

En Brasil jugué muchos partidos en contra de Paolo Guerrero. Con el ‘Gaby’, con él jugué, en Colo Colo. Uno termina sabiendo a quién va a enfrentar por la cantidad de años que, gracias a Dios estuve en la selección, Eliminatorias, Copa América, amistosos y así vas conociendo como juegan los rivales, si son rápido, si juegan de espaldas, eso te lo dan los partidos. A veces no es necesario irse a la actualidad del fútbol peruano para saber que la selección ya no es la misma de hace muchos años atrás. Es una selección peruana que se respeta, que tiene mayoría de jugadores en el extranjero, como nos pasó a nosotros.

–¿Siempre será un objetivo volver a la selección mientras estés vigente?

Estuve jugando hasta hace poco en un equipo acá en Chile (Unión La Calera), por diferentes motivos, me fui, y decidí darle tiempo a la recuperación, a los entrenamientos específicos, que muchas veces en equipo de fútbol son poco el tiempo que uno tiene para darle a los entrenamientos específicos. Acá jugué Copa Libertadores, me sentí capacitado para seguir jugando, preparado, es lo que más quiero el próximo año. Tengo como objetivo, volver a jugar. Esa vigencia tiene que significar un llamado a la selección. Yo no puedo hoy, decir que estoy capacitado para ir a la selección, primero tengo que estar jugando en un equipo. Ahora, por ganas, lógico, pasa también en Perú. Cualquier futbolista que juegue quiere representar a su selección, es el mayor sueño. Primero es volver a jugar, si me mantengo, tengo secuencia de muchos partidos, y sigo siendo considerado el jugador distinto, lógico que me gustaría si se abre la opción de la selección, pero hoy no puedo decir que sí. Me gustaría tener esa última chance, aunque sea en partido amistoso, volver a mi selección, y que sean mis últimos partidos como jugador de selección.

–Fuiste el ‘10′ de Chile de grandes ‘9′ como Zamorano, Sánchez, Vargas, ‘Chupete’ Suazo.

Tuve mucha suerte de ser su compañero. Empecé en la selección muy joven, había jugadores de muchas camadas. También jugué con Navia, Paredes. Como volante creativo, me servía mucho tener esos atacantes, pero también fue importante el trabajo de los laterales, como Beausejour y Mena, cuando hay pocos espacios arriba, en ofensiva.

–¿Qué jugador peruano, de selección, en tus inicios, seguías, por su juego?

En la época de Iván Zamorano, Roberto el “Chorrillano” Palacios. Nolberto Solano, también, pero era más europeo, ida y vuelta, jugaba en todas las posiciones. Yo empecé muy temprano en la selección, el “Chorrillano” era distinto, de mucha técnica, calidad. Uno lo veía jugar y se daba cuenta que tenía otra visión, hasta por la manera que corría. Es un jugador que yo considero, en la época pasada, llamaba la atención, como ‘Chemo’ Del Solar, muy exquisito en su técnica. Para mí, Perú, siempre ha tenido buenos jugadores. Pasaba lo mismo con Chile, pero faltaba el jefe. Es la diferencia que marcamos con Bielsa, y ustedes, con Gareca, ahora en su selección.

–La ‘torcida’ de Palmeiras, no olvida a Jorge Valdivia. Siempre te lo hacen saber a través de tus redes sociales...

Hay que pavimentar eso, no es gratis, no es por tener el cabello rubio o blanco, por eso no existía el cariño. Era por las características, la forma de jugar, ese sentir del hincha conmigo uno lo abrazo, estoy orgulloso de sentir ese cariño. Hasta ahora me escriben hinchas que vuelva, también a ‘La Roja’, y uno tiene que agradecer y mantenerlo. Me siento muy feliz.

