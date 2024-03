Una nueva era inicia en la selección peruana bajo el mando del experimentado entrenador uruguayo, Jorge Fossati cuando enfrente este viernes 22 de marzo ante Nicaragua en el estadio Matute.

Ante ello, surgen muchas preguntas sobre la selección de Nicaragua, por esa razón, llamamos al periodista nicaraguense Nectalí Mora Zeledón del medio NMZ Sports.

-¿Cómo juega Nicaragua, una selección poco conocida aquí?

La selección de Nicaragua es un equipo que ha venido creciendo en los últimos nueve años. Ha estado en una constante evolución, aparte en la Eliminatoria Rusia 2018 con el seleccionador Henry Duarte vino creciendo mucho y le ganamos a Jamaica en su casa aunque perdimos en casa, pero clasificaron a dos Copa Oro de manera consecutiva.

-¿Es importante su legión extranjera?

Sí. Sumado a lo primero que te decía, jugadores nicaragüenses salieron al extranjero en el último tiempo. Actualmente, tenemos jugadores en Europa, Centroamérica y Sudamérica. Son 14 en la actualidad que juegan afuera. El equipo ha jugado con selecciones fuertes en los últimos años enfrentando a Argentina y el 2022 hizo una gira por Europa enfrentándose a Surinam en Países Bajos, luego enfrentó a Qatar en España y con Irán en su cancha. En Liga de Naciones, Nicaragua lleva 12 partidos sin perder y se enfrentó a selecciones como Trinidad y Tobago y República Dominicana.

-¿Quiénes son sus figuras?

El capitán de la selección es Juan Barrera que ha sido parte de este proceso desde el 2015 y Nicaragua tiene actualmente a jugadores de la talla de Matías Belli que juega en la segunda división de Noruega, Ariagner Smith que juega en la Primera División de Lituania, Jacob Montes que juega en Botafogo de Brasil, Harold Medina que también es una de las estrellas de este plantel pese a que juega en el Real Esteli FC.

-¿También juegan 3-5-2?

La selección juega con un sistema de 4-3-3 y utiliza también línea de 3 o de 5 en defensa. Es un equipo ordenado y valiente. Siempre trata ir hacia adelante y no se mete atrás. Juega en tres cuartos de cancha y presiona al rival. Figueroa potenció a la selección y le ayudó mucho los amistosos para subir el nivel.

-¿Qué se sabe de Perú, de este nuevo Perú de Fossati?

Conocemos la historia que tiene Perú, una selección importante de Sudamérica, pese a que esta última en la Eliminatoria, pero somos conscientes de que tienen un nivel futbolístico alto que después de mucho tiempo fue a un Mundial, y tiene jugadores interesantes que si bien su momento actual no es bueno, pero tiene la historia que lo respalda y tiene un buen entrenador que pese a que es su primer partido, pero es un técnico con mucha experiencia con conocimiento del fútbol peruano. Aquí se le tiene un alto respeto a Perú. Eso no significa que se le tenga miedo, se le tiene respeto, pero no miedo, porque aquí se está buscando la forma de crecer.

