La selección de Uruguay hizo oficial su lista de convocados para la fecha doble final de , en la que, con tal solo sumar, asegurarán su cupo directo al próximo Mundial 2026.

En los próximos días, los dirigidos por Marcelo Bielsa recibirán a Perú y luego visitarán a Chile.

El estratega argentino citó a 27 futbolistas, aunque ante la blanquirroja no tendrá a todos a disposición por lesiones y suspensiones.

CONVOCADOS DE URUGUAY

Los futbolistas Nahitan Nández, Ronald Araújo y Darwin Núñez se perderán el partido por suspensión.

En tanto, se confirmó en las últimas horas que José María Giménez y Maximiliano Araújo quedaron fuera por lesión.

Con 24 puntos en 16 jornadas, Uruguay depende de sí mismo para alcanzar su objetivo en el torneo ante una ya casi fuera de carrera Perú.

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron en la capital uruguaya fue triunfo local 1-0 con anotación de Giorgian De Arrascaeta.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

