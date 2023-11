¿La cita? En el Estadio Nacional, 9:00 p.m de hoy. ¿El rival? Venezuela. ¿La ocasión? La fecha 6 de las temidas Eliminatorias al Mundial 2026. ¿La urgencia? Máxima presión, altísima prioridad. Acá no hay margen de error para los dirigidos por Juan Reynoso, que vive sufren la crueldad de la ironía que a veces se vive en el fútbol. Empató con Paraguay, y luego la ‘Vinotinto’ le ganó. Perdió contra Brasil, y después los llaneros le empataron de visita. Cayó ante Chile en Santiago, y los venezolanos encontraron el camino para golearlos.

¿Qué nos espera, entonces, hoy en Lima? Perú llega con 1 punto, y Venezuela nos sacó ventaja y suma 8 unidades. Los de Reynoso son coleros tras perder contra Bolivia, mientras que la vinotinto viene de empatar a cero contra Ecuador.

Por tal razón, buscamos a Miguel Mea Vitali, recordado exmediocampista de la selección de Venezuela por su buen juego, marca y llegada al gol, y quien es una voz autorizada para hablar del duelo ante Perú. El actualmente Gerente Deportivo en Caracass FC conoce de cerca la idiosincrasia del futbolista de la ‘Vinotinto’ que le viene dando alegrías a un país que vivió una migración masiva en los últimos años.

“La ilusión siempre la tuvimos, sabíamos qué gran parte de las posibilidades que existe para ir al Mundial es hacerse fuerte en casa y Venezuela lo viene haciendo de la mano del ‘Bocha’ Batista. Para nosotros ha sido muy importante él junto a todo su comando técnico, ya que implementó esa mentalidad distinta a la que nosotros culturalmente veníamos acostumbrados”, dijo el exseleccionado venezolano.

“Es verdad que Venezuela en las Eliminatorias ha ido cambiando desde la era José Omar Pastoriza, Richard Páez, César Farias, Rafael Dudamel, Pexeiro y ahora Fernando Batista, que ahora impone esa mentalidad con la que viven los argentinos y ya con la experiencia de algunos jugadores, puesto que agarró una camada de futbolistas importante que fueron al Mundial Sub 20, donde fueron subcampeones del mundo. Además hay una camada que ha jugado varias Eliminatorias, tiene experiencia, que sabe jugarlas y que vive un gran presente”, comentó a El Comercio.

Miguel Mea Vitali enfrento a Perú en varias ocasiones por Eliminatorias | (Photo by JAIME RAZURI / AFP) / JAIME RAZURI

Para el exseleccionado de Venezuela, Mea Vitali el reciente éxito de su selección en las Eliminatorias se debe a su entrenador y la manera como ha implantado su filosofía en un grupo de futbolistas que están convencidos de su idea de juego. “Lo que más me impresionó “El Bocha” es el grupo como lo ha mantenido, creo que es la clave de todo esto, más allá de los trabajos tácticos, que de esas cosas no puedo opinar, porque no soy entrenador, pero todo ha salido bien y tiene un camerino muy unido, que es la base fundamental para los logros de los resultados y lo estamos plasmando, pero todavía falta mucho camino por recorrer”, agregó.

Asimismo, Vitali habló sobre Perú, el rival de este martes, que hasta el momento no ha mostrado un funcionamiento ni resultados positivos al mando de Juan Reynoso; sin embargo, las estadísticas aún le son favorables a “La Bicolor” ante la “Vinotinto”. “Perú, lamentablemente no vive un buen momento, de la mano de Juan Reynoso, no ha podido ganar en estas Eliminatorias y contra Venezuela espera salir de ese bache, agarrar impulso y sumar de tres puntos”, manifestó.

Finalmente, el exseleccionado de Venezuela, dio algunas sugerencias de cómo su selección puede aprovechar la crisis en la que se encuentra Perú para jugarlo a su favor. “Venezuela debe ser muy inteligente para saber manejar este tipo de compromisos, sabiendo que hay mucho en juego tanto para la selección peruana como para Venezuela. Nosotros no podemos ver a Perú como una selección que está último, sino que Perú viene de jugar un Mundial y es una selección que ha competido con Gareca pese a que ahora no continúa, sigue con esos grandes jugadores, pese a que no ha logrado los resultados que ellos esperaban, puede ser para ambos un partido bisagra”, sentenció.

