Selección: ¿Qué dijo Gareca sobre el caso de Yordy Reyna?

A finales del año pasado, Yordy Reyna estuvo implicado en la muerte de la joven voleibolista Alessandra Chocano. Dicha circunstancia puso en jaque su continuidad en la selección peruana por lo que sería una presunta indisciplina.



En relación a todo ese caso, Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, explicó que no está informado al 100% de todo lo acontecido.



"No quisiera opinar de lo ocurrido con Yordy Reyna. No soy un entendido. Pero es mejor que un futbolista peruano no esté involucrado en este tipo de hechos", apuntó en conferencia de prensa.



En esa misma línea señaló que no le ha cerrado las puertas de la selección peruana a Yordy Reyna. Sin embargo, pidió que mantenga un severo cuidado de su vida privada.



"Es importante cuidarse cuando uno es público. Representar a la selección se hace en todos los aspectos. Hay que tener cuidado y puede ser perjudicial para el jugador", agregó.



Yordy Reyna fue considerado en la etapa final de las Eliminatorias Rusia 2018 con la selección peruana a raíz de una lesión de Iván Bulos. Disputó los minutos finales del duelo ante Colombia, el cual acabaría 1-1 en el estadio Nacional.