Por Marco Quilca León

Hay empates que valen más que un punto. Hay resultados que no cambian una tabla, pero sí una manera de mirar el futuro. El 1-1 de Perú ante Argentina en Lanús dejó a la selección femenina todavía aferrada a una calculadora y a un milagro matemático para alcanzar el repechaje rumbo al Mundial Brasil 2027. Pero también dejó algo más profundo: la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, existe un proyecto reconocible. Y que no es descabellado soñar con ir a una Copa del Mundo por primera vez.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.