La ilusión no se acabó, solo tiene un nuevo enfoque. Quizás no sea en este Sudamericano, pero la selección peruana femenina Sub 20 ya sabe el camino por donde avanzar. Un grupo de chicas juveniles se ha hecho notar y el país aprendió que si se quiere festejar hay que apostar por ello.

La caída ante Venezuela no solo nos muestra una realidad: a los proyectos hay que darles tiempo y la Bicolor recién ha iniciado uno de la mano de Emily Lima en la selección adulta y de Jaqueline Ucella en la Sub 20. Y este es su primer torneo oficial en el que se miden ante las rivales del continente.

El 6-1 en contra hace que el análisis vaya más allá del partido, porque Perú sigue último del hexagonal y terminó derrumbándose físicamente para esta segunda parte del torneo. Ha jugado 7 partidos en 19 días y está pagando la factura. Porque prácticamente ha estado jugando el mismo once. En la fase de grupos solo se hizo una variante respecto al once anterior y en el hexagonal recién para el duelo ante Venezuela se ensayaron dos variantes.

Fecha Partido Alineación Perú 11 de abril Perú 1-1 Argentina Lucía Arcos, Alison Buitrón, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. 13 de abril Perú 2-0 Ecuador Lucía Arcos, Alison Buitrón, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. 15 de abril Paraguay 2-1 Perú Lucía Arcos, Alison Buitrón, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. 17 de abril Uruguay 1-2 Perú Lucía Arcos, Alhisson Sotelo, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. Cinco días de descanso Hexagonal 23 de abril Colombia 1-0 Perú Lucía Arcos, Alhisson Sotelo, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. 26 de abril Perú 0-5 Argentina Lucía Arcos, Alhisson Sotelo, Emily Arévalo, Victoria Ochoa, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Esther Díaz, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson. 29 de abril Perú 1-6 Venezuela Lucía Arcos, Alison Buitrón, Emily Arévalo, Taylor Vogt, Mariale Espejo, Mía León, Melanny Mondaca, Lucerito Huamán, Birka Ruiz, Sashenka Porras, Valerie Gherson.

Si vemos los onces usados por Perú, solo Alison Buitrón y Esther Díaz han dejado de ser titulares en al menos un partido. Luego, el resto del equipo se ha repetido en cada una de las fechas. Si bien es el once que mejor se conoce, en un Sudamericano se juega muy seguido y termina costando la recuperación a pesar de ser muy jóvenes.

Cualidades hay, falta sostenerlo. Ayer se descubrió el juego largo con los balonazos de Taylor Vogt para Sashenka Porras, pero el VAR no quiso ver al menos un penal para la Bicolor. Pero aún falta pulir cuestiones técnicas que nos permitan definir ciertas jugadas de ataque o solventar las de defensa.

Luego Venezuela encontró espacios y con golazos fue socavando la confianza de las nacionales. Y eso hace que las piernas ya no respondan.

—A futuro—

El Mundial. Decir que hay chances pasa por resultados que hoy son impensables, como ganarle a Paraguay y robarle un punto a Brasil y que Venezuela pierda todo (Brasil y Argentina), pero luego de recibir once goles en dos partidos, hay cuestiones que deben preocupar más: levantar anímicamente a las chicas y hacerles saber que sus condiciones no se definen en esos resultados, sino en la historia que han empezado a escribir.

Y la historia se escribe invirtiendo y hay una Sub 20 por quien apostar.

--