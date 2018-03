Selección: FIFA vende más de 200 productos para hinchas peruanos en su página web

Los hinchas peruanos están ansiosos. Quieren que sea junio para por fin ver a Perú en el Mundial Rusia 2018. Han esperado 36 años para que esto suceda. Es por ello que, por ejemplo, nuestro país es uno de los que más entradas a solicitado en la Copa del Mundo.

La FIFA se ha dado cuenta de la gran expectativa que hay con el equipo del argentino Ricardo Gareca y ha puesto a la venta, en su tienda online, más de 200 productos diferentes entre polos, poleras, y shorts de tipos variados. Los precios oscilan entre 15 a 60 dólares.

También se puede comprar la camiseta oficial de la selección peruana de la marca Umbro, así como las pelotas oficiales de los partidos de la fase de grupos: Perú vs. Dinamarca, Perú vs. Francia y Perú vs. Australia. Los balones oficiales cuestan 185 dólares.

Si te interesa ingresar a la tienda online de la FIFA y comprar un producto de la selección peruana ingresa a este enlace: http://bit.ly/2FH291p