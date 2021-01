Conforme a los criterios de Saber más

¡Somos libres! Así arranca nuestro lindo y querido himno nacional del Perú. Sin embargo, es una frase que hoy atormenta a muchos futbolistas nacionales. Los equipos de la Liga 1 ya empezaron sus pretemporadas con miras al torneo que tiene como fecha de inicio el próximo 26 de febrero. A nivel internacional, las principales ligas siguen su curso y el mercado de pases en Europa está a nada de cerrarse. Muchos jugadores todavía no definen su futuro y, en algunos casos, ya es preocupante. Más porque son considerados en la selección peruana que dirige Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022.

La lista es larga si consideramos jugadores de Primera y Segunda División en Perú, sumado a los nacionales que han militado en equipos extranjeros. Varios han sido considerados por Ricardo Gareca durante su proceso con la selección peruana, que arrancó en 2015. Incluso algunos son mundialistas. A continuación te mostramos la lista de los ‘somos libres’ que alguna vez se pusieron la camiseta de la bicolor.

1) JEFFERSON FARFÁN

Jefferson Farfán jugó 33 partidos y anotó 10 goles en el proceso de Ricardo Gareca.

Jefferson Farfán es el caso más llamativo y preocupante. La ‘Foquita’ terminó su vínculo con el Lokomotiv de Rusia la temporada pasada y desde ahí no ha conseguido club. Igual fue considerado por Ricardo Gareca para la primera fecha doble de las Eliminatorias, ante Paraguay y Brasil. Farfán tuvo minutos en ambos partidos, pero no pudo brillar como todos lo conocemos.

Luego se sometió a una operación que lo marginó de los choques ante Chile y Argentina. Hoy ya está recuperado y entrenando en la Videna para mantenerse en forma. El delantero ha tenido algunas ofertas, pero su prioridad es mantenerse en Sudamérica para estar cerca a su familia. Sin embargo, el tiempo pasa y las posibilidades se acortan.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 36 LOKOMOTIV (RUS) 5 1 13 DE OCTUBRE

2) ALBERTO RODRÍGUEZ

Alberto Rodríguez disputó 26 partidos con la selección al mando del 'Tigre'. AFP

Alberto Rodríguez debe ser el mejor defensa central peruano de los últimos 20 años. El ‘Mudo’ siempre mostró un gran nivel, aunque las lesiones le han jugado malas pasadas. Fue uno de los estandartes de la selección que clasificó al Mundial 2018. Tras el mismo, jugó en Universitario y el año pasado estuvo en Alianza Lima, tras un traspaso polémico. Rodríguez jugó su temporada más discreta, no fue titular indiscutible y no pudo evitar el descenso blanquiazul. En La Victoria se decidió no renovarle contrato y hoy se encuentra sin equipo.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 36 ALIANZA LIMA 16 0 25 DE NOVIEMBRE

LEE TAMBIÉN: Perú cambiará de estrategia para enfrentar a Bolivia

3) CARLOS ASCUES

Carlos Ascues fue titular en la Copa América 2015 y con Gareca jugó 17 partidos. (AP Photo/Martin Mejia)

Carlos Ascues era una de las figuras más prometedoras del fútbol peruano. Considerado por Gareca desde el inicio de su proceso, el ‘Patrón’ fue titular junto a Carlos Zambrano en la Copa América 2015. Luego perdió continuidad en el fútbol europeo y eso le pasó factura en la selección. Luego volvió en 2018 tras su buen momento en Orlando City. Ascues decidió regresar a Perú y Alianza Lima le volvió a abrir las puertas. En el 2020 jugó su peor temporada y se fue al descenso con el equipo blanquiazul. Al igual que Rodríguez, fue despedido sin pena ni gloria de La Victoria.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 28 ALIANZA LIMA 28 4 28 DE NOVIEMBRE

4) PAOLO HURTADO

Paolo Hurtado jugó 24 partidos y marcó 1 gol en el proceso Gareca. (Foto: GEC)

Todos recordamos todavía ese gol de Paolo Hurtado en Quito. Fue un momento cumbre en la historia del fútbol peruano. ‘Caballito’ era pieza de recambio habitual de Ricardo Gareca y por eso no extrañó su presencia en Rusia 2018. El volante siempre cumplió y era convocado por la regularidad que tenía en sus clubes en el exterior. Pero una lesión, previo a la Copa América 2019, le cambió la vida. Hurtado estuvo mucho tiempo inactivo y le costó retomar su mejor nivel. Reapareció el año pasado, pero decidió resolver su contrato con el Konyaspor de Turquía. Hoy se encuentra a la espera de seguir su carrera en el exterior.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 30 KONYASPOR (TUR) 7 1 12 DE DICIEMBRE

5) DANIEL CHÁVEZ

Daniel Chávez solo jugó un partido en el proceso Gareca.

Daniel Chávez apareció en el fútbol como un delantero prometedor. A tal punto que su carrera la arrancó en el fútbol europeo y muchos decían que era el sucesor para Paolo Guerrero. Fue considerado por ‘Chemo’ del Solar durante su proceso en la selección y también fue llamado por Ricardo Gareca para disputar unos amistosos frente a Estados Unidos y Colombia, en 2015. El ‘Bombarderito’, quien en ese entonces estaba en César Vallejo, jugó solo ante el primero y anotó el gol de la bicolor. Su carrera fue en descenso y el año pasado alternaba en el Deportivo Llacuabamba, equipo que terminó descendiendo.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 33 LLACUABAMBA 11 3 16 DE NOVIEMBRE

6) IVÁN BULOS

Iván Bulos disputó 2 partidos con la selección peruana. Siempre con Ricardo Gareca.

Iván Bulos era otro de los delanteros que pintaba para crack en el fútbol peruano. Su paso por Deportivo Municipal, en 2015, llamó la atención de todos. A tal punto que fue considerado por Ricardo Gareca para los amistosos frente a Estados Unidos y Colombia. Luego emigró al exterior, pero nunca pudo consolidarse por una serie de lesiones que impidieron tener continuidad. Igual era considerado por el ‘Tigre’, pero ya no volvió a tener minutos con la bicolor. El año pasado volvió al fútbol peruano para jugar en Carlos Stein, equipo con el que salvó la categoría, pero no precisamente por sus goles.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 27 CARLOS STEIN 12 2 16 DE NOVIEMBRE

DEL ARCHIVO: El día que la selección peruana le ganó por primera vez a Argentina en Lima

7) JEAN DEZA

Jean Deza solo jugó un partido al mando de Gareca.

Jean Deza fue titular en el primer partido de Ricardo Gareca al mando de la selección, en el 2015. El extremo tuvo tan mala suerte que salió lesionado y siendo reemplazado por Christian Cueva. Luego nunca más fue considerado. Pricipalmente por la inestabilidad que tenía en sus equipos y las constantes inconductas que han primado más durante su carrera. A diferencia de otros futbolistas que no tienen equipo, el ‘Ratón’ sí tuvo continuidad con Deportivo Binacional e, incluso, disputó la Copa Libertadores, donde anotó su único gol ante Sao Paulo, en Brasil. Nadie duda de sus habilidades dentro de una cancha, pero ¿algún equipo se animará a contratarlo por sus antecedentes?

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 27 BINACIONAL 19 1 30 DE NOVIEMBRE

8) KEVIN QUEVEDO

Kevin Quevedo jugó su único partido con la selección en 2019. (Foto: GEC)

Kevin Quevedo también ha sido víctima de su irregularidad. El extremo vivió momentos sublimes con Alianza Lima, donde salió campeón nacional en 2017 y fue figura excluyente en 2019, a tal punto de ser considerado por Gareca para unos amistosos frente a Ecuador y Brasil. El año pasado lo empezó mal y lo terminó peor. Fue desafectado de la selección Sub 23 por indisciplina, no renovó con Alianza Lima y fichó por el Goiás de Brasil, donde apenas jugó minutos en toda una temporada. El club brasileño decidió no renovarle contrato para esta temporada y hoy sigue sin equipo. Su nombre fue voceado en la ‘U’ y en Alianza Lima, pero no ha pasado a ser más que especulaciones.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 23 GOIÁS (BRA) 2 0 3 DE SETIEMBRE

9) ADRIÁN ZELA

Adrian Zela debutó en la selección con Gareca y solo disputó un juego.

La carrera de Adrián Zela ha tenido altas y bajas. El defensor arrancó su carrera en Bolognesi de Tacna y luego fue reclutado por Juan Reynoso para jugar en Universitario. No tuvo continuidad con los cremas y su nombre sonó fuerte cuando devolvió a Deportivo Municipal a la Primera División. Con los ‘ediles’, ya en la máxima categoría, siempre fue titular y mostraba nivel. A tal punto de ser llamado por Gareca para los decisivos juegos frente a Nueva Zelanda. Zela jugó algunos minutos en la revancha en Lima y cumplió un sueño. El año pasado pasó a ser parte de Sport Boys, pero fue despedido por una indisciplina. Terminó jugando en Chavelines la Segunda y no pudo conseguir el ascenso.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 31 CHAVELINES 10 0 23 DE DICIEMBRE

10) LEAO BUTRÓN

Leao Butrón fue convocado por Gareca, pero nunca tuvo minutos.

Pese al gran momento de Pedro Gallese en el arco de la selección, el nombre de Leao Butrón empezó a sonar más cuando el ‘Pulpo’ se lesionó y quedó afuera de los decisivos partidos frente a Bolivia y Ecuador, en 2017. Ese año, Butrón era figura determinante de Alianza Lima. Ricardo Gareca lo convocó, pero le dio la chance a Carlos Cáceda de atajar ante la ‘verde’ en el Monumental. La ‘Pantera’ no tuvo su mejor partido y todos apuntaban a que Butrón atajaría en Quito, pero una lesión lo dejó afuera. El arquero también tuvo un gran 2018, pero luego su carrera fue descendiendo. En 2019 fue suplente de Gallese en el equipo blanquiazul y el año pasado no tuvo la regularidad que todos esperaban, pese a salvar a su equipo de catástorfes en la Libertadores. Leao, esta vez, no pudo ser figura para evitar el descenso de Alianza Lima. Hoy su futuro es incierto. Oficialmente no ha anunciado su retiro del fútbol, aunque todo indica que así será.

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 43 ALIANZA LIMA 17 -25 28 DE NOVIEMBRE

OTROS EXSELECCIONADOS DEL ‘TIGRE’ QUE SIGUEN SIN EQUIPO (NINGUNO TUVO MINUTOS DURANTE SU PROCESO)

RINALDO CRUZADO

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 36 ALIANZA LIMA 16 0 16 DE NOVIEMBRE

GUSTAVO DULANTO

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 25 BOAVISTA (POR) 6 2 14 DE JULIO

PAULO ALBARRACÍN

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 31 CANTOLAO 0 0 29 DE SETIEMBRE DE 2019

PAOLO DE LA HAZA

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 37 SPORT BOYS 22 1 30 DE NOVIEMBRE

DIEGO MAYORA

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 28 UNIÓN COMERCIO 8 1 11 DE DICIEMBRE

CORD CLEQUE

EDAD ÚLTIMO EQUIPO PARTIDOS 2020 GOLES 2020 ÚLTIMO PARTIDO 34 CARLOS STEIN 12 0 7 DE NOVIEMBRE

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Federación confirma a Reinaldo Rueda como nuevo seleccionador de Colombia