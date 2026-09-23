A diferencia de otras convocatorias, ahora sí Mano Menezes tiene argumentos contundentes para justificar la no convocatoria de Renato Tapia a la selección. Al momento de escribir estas líneas, el volante del Al Wasi apenas ha jugado 68 minutos en cuatro partidos de la presente temporada. La última vez que participó en un encuentro completo fue en marzo de este año, cuando su equipo superó 3-0 al Al Dhafra por el torneo anterior.

¿Por qué Tapia se ha vuelto un inquilino habitual del banquillo? Al parecer, el entrenador del cuadro emiratí, el portugués Rui Vitória, cree que su concurso es más importante en los segundos tiempos, cuando la volante necesita un refresco y urge cerrar los partidos. El peruano, quien llegó a ser capitán del equipo, no tiene problemas físicos conocidos. Simplemente, no cuenta para el entrenador.

En la Videna, deben estar aliviados. Después de ensayar mil piruetas verbales para justificar la ausencia del mejor mediocentro nacional de los últimos diez años, al fin poseen razones de peso para defenderse. El brasileño podrá probar a Oslimg Mora, una de las revelaciones de nuestra mal querida ‘Liga one’; darle más minutos a Pretell o comprobar que la recuperación de Wilmer Cartagena es una realidad. Quien ose insinuar que detrás de esta nueva ‘ghosteada’ se halla el resentimiento del ‘Tín’ no tendrá cómo sostener esa afirmación.

𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

Seria absurdo considerar que a los 31 años, el ‘capitán del futuro’ está en el crepúsculo de su carrera. Desde lejos es fácil señalar que cometió un grueso error al abandonar España por las mieles del fútbol árabe. La carrera de un futbolista es corta y como sus propios compañeros lo han reconocido en innumerables podcasts, hay un momento en que “las monedas” suelen estar por encima de consideraciones deportivas. Asegurar por adelantado una jubilación de oro fue su decisión.

A la selección no le faltan caras nuevas. Hay, incluso, algunos nombres que empiezan a hacerse habituales, como los de Adrián Quiroz, Matías Zegarra y Adrián Ugarriza. Y sorpresas como el buen arquero de Comerciantes Unidos, Matías Córdoba, y el volante de Sport Huancayo, Piero Magallanes. Pero ninguno de ellos alcanza el nivel que en su momento tuvo nuestra última ‘generación dorada’. “Es lo que hay”, diría Claudio Pizarro y a Mano le ha tocado dirigir la bicolor en uno de los períodos más oscuros de nuestro balompié desde que a un grupo de entusiastas ingleses se le ocurrió jugar un partidito por estos lares.

Pese a todo, soy un convencido de que Renato Tapia aún puede tener un lugar en la selección. La jerarquía no se compra en las esquinas y si Yotún con 36 años aún tiene lugar en el plantel, por qué no contar con un jugador que aporte experiencia y calidad en un sector que sigue lejos de funcionar como todos quisiéramos.

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