Por Pedro Ortiz Bisso

A diferencia de otras convocatorias, ahora sí Mano Menezes tiene argumentos contundentes para justificar la no convocatoria de Renato Tapia a la selección. Al momento de escribir estas líneas, el volante del Al Wasi apenas ha jugado 68 minutos en cuatro partidos de la presente temporada. La última vez que participó en un encuentro completo fue en marzo de este año, cuando su equipo superó 3-0 al Al Dhafra por el torneo anterior.

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