Por Pedro Ortiz Bisso

La primera señal que deja Mano Menezes de cara a lo que será su trabajo en nuestro país es que le gustan los riesgos. Es un tipo osado, tremendamente atrevido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.