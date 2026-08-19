Todo cerrado. Como parte de una alianza que sigue creciendo, adidas y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) renovaron su acuerdo para continuar trabajando juntos en el desarrollo del fútbol nacional hasta el 2034. Con este nuevo pacto, la marca seguirá como sponsor oficial y estará a cargo de la indumentaria que utilizarán las distintas selecciones peruanas dentro y fuera de la cancha.

La alianza contempla a todas las categorías del fútbol peruano, desde las divisiones menores hasta la selección absoluta. Además, adidas continuará acompañando al fútbol femenino, fútbol playa y futsal, con el objetivo de respaldar a las distintas disciplinas y a las nuevas generaciones que buscan representar al país.

“Nuestra apuesta por el fútbol peruano va mucho más allá de acompañar a la Selección. Queremos contribuir a su desarrollo desde las bases”, señaló Federico Borsani, gerente general de adidas Perú. El ejecutivo destacó que la renovación permitirá seguir construyendo un camino conjunto junto a los futbolistas que actualmente representan al país y quienes aspiran a hacerlo en el futuro.

La marca deportiva continuará como sponsor oficial de la Federación Peruana de Fútbol y acompañará a todas las categorías y disciplinas de la Bicolor.

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la FPF, resaltó la importancia de mantener el vínculo con la reconocida marca deportiva. El dirigente aseguró que las distintas selecciones contarán con las herramientas necesarias para afrontar sus próximos desafíos y destacó el trabajo del comando técnico y los amistosos ante rivales de jerarquía.

La relación entre adidas y la Selección Peruana tiene además un importante componente histórico. La marca vistió a la Bicolor entre 1978 y 1981, y posteriormente entre 1983 y 1985. Tras 38 años de distancia, ambas partes volvieron a unir sus caminos en 2023 y ahora extenderán una alianza que busca acompañar los próximos capítulos del fútbol peruano.

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