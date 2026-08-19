Hasta el 2034: adidas y la FPF renuevan su vínculo para seguir vistiendo a la selección peruana. (Foto: FPF)
Hasta el 2034: adidas y la FPF renuevan su vínculo para seguir vistiendo a la selección peruana. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Todo cerrado. Como parte de una alianza que sigue creciendo, adidas y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) renovaron su acuerdo para continuar trabajando juntos en el desarrollo del fútbol nacional hasta el 2034. Con este nuevo pacto, la marca seguirá como sponsor oficial y estará a cargo de la indumentaria que utilizarán las distintas selecciones peruanas dentro y fuera de la cancha.

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