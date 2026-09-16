¿Adiós, ‘eurocausas’? Matteo Pérez Vinlöf y Alberto Velásquez son convocados en Suecia y Finlandia.

¿Se escapan los ‘eurocausas’? Matteo Pérez Vinlöf y Alberto Velásquez, futbolistas de proyección con ascendia peruana, fueron convocados por Suecia y Finlandia, respectivamente, para disputar los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA.

Pérez Vinlöf, nacido en Suecia y con raíces peruanas por parte de su padre, juega de lateral izquierdo en Dinamo Zagreb de Croacia y su actualidad le ha permitido abrirse paso en la Sub 21 del combinado sueco, que se alista para los amistosos ante Polonia y Macedonia.

El defensor estuvo en el radar de la selección peruana, pero decidió priorizar su carrera en Europa y mantenerse a la expectativa por un llamado de Suecia, país donde nació y creció. Precisamente, ese motivo lo alejó de la Videna y de una posible convocatoria a la Bicolor.

U21-landslagets trupp till EM-kvalavslutningen 📋



🇵🇱-🇸🇪 | 30 sep

🇸🇪-🇲🇰 | 5 okt



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El caso de Alberto Velásquez es distinto, porque él sí llegó a jugar en las categorías inferiores de Perú y su deseo es representar al combinado nacional. Sin embargo, fue llamado por la Sub 19 de Finlandia para los amistosos contra Escocia, Suecia y Alemania.

Velásquez tiene 18 años, juega de delantero y actualmente milita en el FC Midtjylland de Dinamarca. Sus buenas actuaciones le abrieron paso a la convocatoria del combinado finlandés, que desea contar con él y convencerlo de representar a dicho país.

En marzo de este año, Velásquez fue llamado por la selección peruana Sub 20 para enfrentar amistosos de ida y vuelta contra Chile. En el primer encuentro permaneció como suplente, mientras que en el segundo tuvo la oportunidad de aparecer desde el inicio.

Sin duda, la situación de ambos jugadores genera alarma en la FPF, pues la intención es que decidan jugar por Perú en la categoría mayor. Por ahora, están en la etapa de convencerlos para representar a la Bicolor en el futuro.

🚨 Alberto Velásquez 🇫🇮🇵🇪 confirmado con Finlandia U19 🇫🇮 para disputar los amistosos de la categoría a finales de mes.



▪️ En Marzo de este año jugó con la selección peruana U20 🇵🇪 en el ida y vuelta ante Chile: Fue suplente en un partido y titular en el segundo encuentro. ✍🏻 pic.twitter.com/3qEH38baDd — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 16, 2026

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