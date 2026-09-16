¿Adiós, ‘eurocausas’? Matteo Pérez Vinlöf y Alberto Velásquez son convocados en Suecia y Finlandia.
¿Adiós, ‘eurocausas’? Matteo Pérez Vinlöf y Alberto Velásquez son convocados en Suecia y Finlandia.
Por Redacción EC

¿Se escapan los ‘eurocausas’? Matteo Pérez Vinlöf y Alberto Velásquez, futbolistas de proyección con ascendia peruana, fueron convocados por Suecia y Finlandia, respectivamente, para disputar los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA.

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