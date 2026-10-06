Aunque su cargo tiene un radio de influencia nacional, Agustín Lozano solo gobierna en un distrito -San Luis- y en un escritorio -Videna-. Con 8 años de funciones, ha elegido entrenadores, despedido gerentes y negociado con sponsors, pero no ha podido imponer las reglas que puedan fortalecer el fútbol peruano que su puesto obliga. Y aunque no dudo que dialoga con los clubes de todo el país, hasta los ilusiona, su poder de convencimiento para refundar sus proyectos formativos -o su real interés- es nulo: la Sub 20 Odesur es casi un combinado SC, AL, U y el doloroso 4-1 ante EEUU del equipo adulto arroja una conclusión aún peor: la Liga 1 no ha podido vender un futbolista a una de las 10 ligas top de Europa desde Kluiverth Aguilar en 2021. Uno en 6 años. El fútbol peruano no produce un crack desde André Carrillo. Gravísimo.
Es, por supuesto, una consecuencia. La cosecha después de la mala siembra: sin torneo de Reserva, sin Bolsa de Minutos obligatoria, con el más alto cupo de extranjeros (7) versus los torneos espejo como Chile (5) o Paraguay, Venezuela o Bolivia (4), lo normal es que el medio peruano parezca una fábrica en quiebra. Los clubes son los que detectan y forman, y la selección los pone en vitrina. No es al revés. En ese sentido, Lozano no puede ser solo un directivo testigo y aparentemente afligido, tiene que obligar. Romper relaciones. Y si bien el foco está en el Perú de Mano Menezes, aún en construcción, frágil, sin cracks que permitan tener confianza -jugamos ya 3 partidos, hicimos apenas dos goles, nos anotaron 7 veces-, esta vez hay una nueva oportunidad con el plantel Sub 20 de Thiago Kosloski. Para ellos urge la competencia internacional y, sobre todo, la doméstica: si no juegan en sus equipos locales ahora nunca tendrán la chance de crecer y ser vistos para irse.
No será posible, por supuesto, si la FPF no usa todo ese poder que parece tener en los días de reelección para imponerse. Si no intimida, impone, sanciona. De lo contrario, es directo responsable. Hoy somos penúltimos en Sudamérica, puede ser peor.
Bachiller en Comunicación Social por la UNMSM. Trabaja en DT desde el 2013, con experiencia en RRSS. Fue Jefe de la Mesa Digital de la Zona Deportiva. Escribió en "Centenario" y "Tricampeones", libros oficiales de El Comercio y Universitario de Deportes. Es, también, coautor en "Copa América, 11 Historias" y "Crema, mi gran amigo". Ver más