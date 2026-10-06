icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la mira de la Procuraduría. (Foto: GEC)
En la mira de la Procuraduría. (Foto: GEC)
/ JESUS SAUCEDO
Por Miguel Villegas

Aunque su cargo tiene un radio de influencia nacional, Agustín Lozano solo gobierna en un distrito -San Luis- y en un escritorio -Videna-. Con 8 años de funciones, ha elegido entrenadores, despedido gerentes y negociado con sponsors, pero no ha podido imponer las reglas que puedan fortalecer el fútbol peruano que su puesto obliga. Y aunque no dudo que dialoga con los clubes de todo el país, hasta los ilusiona, su poder de convencimiento para refundar sus proyectos formativos -o su real interés- es nulo: la Sub 20 Odesur es casi un combinado SC, AL, U y el doloroso 4-1 ante EEUU del equipo adulto arroja una conclusión aún peor: la Liga 1 no ha podido vender un futbolista a una de las 10 ligas top de Europa desde Kluiverth Aguilar en 2021. Uno en 6 años. El fútbol peruano no produce un crack desde André Carrillo. Gravísimo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.