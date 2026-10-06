Es, por supuesto, una consecuencia. La cosecha después de la mala siembra: sin torneo de Reserva, sin Bolsa de Minutos obligatoria, con el más alto cupo de extranjeros (7) versus los torneos espejo como Chile (5) o Paraguay, Venezuela o Bolivia (4), lo normal es que el medio peruano parezca una fábrica en quiebra. Los clubes son los que detectan y forman, y la selección los pone en vitrina. No es al revés. En ese sentido, Lozano no puede ser solo un directivo testigo y aparentemente afligido, tiene que obligar. Romper relaciones. Y si bien el foco está en el Perú de Mano Menezes, aún en construcción, frágil, sin cracks que permitan tener confianza -jugamos ya 3 partidos, hicimos apenas dos goles, nos anotaron 7 veces-, esta vez hay una nueva oportunidad con el plantel Sub 20 de Thiago Kosloski. Para ellos urge la competencia internacional y, sobre todo, la doméstica: si no juegan en sus equipos locales ahora nunca tendrán la chance de crecer y ser vistos para irse.

La selección peruana Sub 20, con gol de Cari y autogol de Orellana, consiguió el bronce en los Odesur tras vencer 2-1 a Chile | Foto: Comité Olímpico Peruano / PEDRO MONTEVERDE

No será posible, por supuesto, si la FPF no usa todo ese poder que parece tener en los días de reelección para imponerse. Si no intimida, impone, sanciona. De lo contrario, es directo responsable. Hoy somos penúltimos en Sudamérica, puede ser peor.

Durante la presente fecha FIFA, la blanquirroja perdió ante Estados Unidos y Canadá. Además, logró un empate frente a México. (Foto: FPF)

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