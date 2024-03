- ¿Cuál es el mea culpa sobre la primera parte del proceso Juan Reynoso?

Cuando se contrató a Juan Reynoso, por recomendación de la dirección deportiva encabezado por Juan Carlos (Oblitas), todos teníamos la ilusión y la confianza de que Juan venía de ser un gran técnico y es un gran entrenador, que no le hayan acompañado los resultados con la selección, no lo descalifica como buen técnico.

- ¿Se equivocó en no proteger a la FPF con el contrato de Juan Reynoso?

Teníamos un proyecto a largo plazo con él. Y la ilusión de que con un peruano hagamos un proyecto a 8 años o 10 años. Todos nos entretuvimos con eso. Sí reconozco que la Federación Peruana no se percató para proteger legalmente el contrato, pero gracias a Dios, la comisión que estuvo a cargo de poder conciliar con Juan se reunieron, hablaron y llegaron a buenos términos. Son los términos que normalmente son los mismos que se contemplan cuando se tiene que resolver un contrato. En otras palabras, esa acuerdo fue lo que nos ayudó para resolver un contrato como si hubiera habido una cláusula que nos permita una posibilidad de cortar...

-¿Fue un error que le generó a la FPF un presupuesto no contemplado entonces?

Sí, lo reconozco, es algo que escapó de la Federación, pero que finalmente tuvo un final equilibrado para ambas partes.

- ¿Cómo es su relación actual con Juan Reynoso?

Desde que se fue no he tenido contacto con él. La verdad que no me he comunicado con él, espero que se esté recomponiendo y esté mejorando de todo esto (sic) en lo que le fue mal y que se vuelva a reencontrar nuevamente con la dirección técnica de un equipo. Juan va a volver a ser el técnico que siempre ha sido, un gran técnico, es un hermano peruano que hay que desearle lo mejor.

- ¿En algún momento Reynoso tiene alguna posibilidad de volver en el futuro?

No, en este momento no. Yo creo que él tiene que pasar por otro proceso distinto. Hablar de que Juan Reynoso tenga la posibilidad de tener las puertas abiertas, eso va a depender mucho de los dirigentes que en el futuro estén al frente de esta institución. Pero hoy día no, nosotros estamos enfocados en la era Fossati y darle todo para que el profesor nos vuelva a dar las alegrías que el Perú aclama.

-La era Fossati-

- ¿Fossati fue elegido por haber salido campeón con la U o por ser un técnico que fortalece grupos y los lidera mejor?

Por esa y otras razones. Cuando Juan Carlos (Oblitas) me lo propuso, me dijo que en este momento era el técnico idóneo para poder dirigir a la selección, ya que su experiencia le daba un respaldo contundente y le daba una calificación muy alta para tomar a la selección para ese momento que vivíamos. Y que haya sido campeón con la U, ya es un punto a favor que juega para él. Eso y otros ingredientes más que se me expusieron y fueron aprobados por toda la Junta Directiva.

-¿Como cuáles?

Porque Fossati venía de un recorrido de haber manejado selecciones importantes, y tuvo muchos títulos con clubes de Ligas Profesionales, conoce el medio y al futbolista peruano. Esos fueron los ingredientes que le dieron mucha ventaja para ser elegido como técnico de la selección.

- ¿Cómo ha visto el trabajo del día a día de Jorge Fossati en la selección?

Yo me estoy volviendo cada día hincha de Fossati por su experiencia mostrada todos los días en Videna. Cada día que me reúno con él, me sorprende con algo propio de su experiencia. Soy poco de conversar con cualquier persona, casi no doy notas, ya que me gusta conversar con la gente que me pueda alimentar con cosas nuevas. Yo diría que Fossati me está enamorando día a día o me estoy volviendo hincha de él, ya que le escucho nueva metodología, nuevas ideas, una experiencia que me alimenta y me hace sentir bien con la elección. Eso me da un grado de confianza mayor para pensar que las cosas van a cambiar y vendrán mejores resultados para la selección. Eso yo veo en Fossati y ojalá no me equivoque, pero por lo que veo a diario veo que estas cosas van a ser muy positivas.

Jorge Fossati ya empezó los trabajos con la selección peruana.

-¿Fossati tiene mejores condiciones para clasificarnos al Mundial?

Yo siempre extiendo la confianza, si la confianza no se extiende nada se puede lograr.

-¿Los amistosos de junio serán en Estados Unidos?

Es probable que sea en Estados Unidos previo a la Copa América. Quizás por las localidades de Estados Unidos es un poco difícil, pero eso lo sabremos la primera semana de abril. Perú tiene jugar sus partidos de junio ya sea en Estados Unidos o Lima. Los rivales los elige el profesor Fossati.

-Nunca lo dijo con claridad, por lo menos en un medio. ¿Por qué se corta el vínculo con Gareca?

No me comunico con Ricardo hace mucho tiempo, pero siempre va a tener mi respeto y admiración. Lo que pasó, yo no lo voy a hablar nunca, eso quedará en él y en mí. Yo tengo mucho respeto por su señora e hijo, no tengo nada que reclamarle al profesor. Él sabe perfectamente cómo se dieron las cosas y si algún día se tiene que saber la verdad hoy no es el momento.

-¿Fue solo un tema económico?

Él sabe perfectamente las razones y yo también lo sé. Ahora dirige a Chile y para nosotros es un rival directo y nosotros debemos tener mil formas para ganarle a Chile. Que siga desarrollando su trabajo allá y nosotros estamos enfocados en nuestra selección y pensamos en el día a día de Fossati.

Perú está en el grupo A de la Copa América 2024 y debutará ante Chile. (Foto: Copa America)

- ¿Para usted Paolo Guerrero debe ser titular en las Eliminatorias?

Eso es un tema que no me compete. No me hagas preguntas que después el técnico me termine jalando la oreja, jamás yo podría opinar a preguntas que son del comando técnico. El entrenador Fossati sabrá quien debe ser titular y quien debe ser convocado o no.

-¿Cómo participa en la negociación entre Richard Acuña y Paolo Guerrero para que termine jugando en Vallejo?

Yo lo que hice fue acceder a un pedido de ambos. Yo fui el mediador y conversé con ambas partes. Convencí a Richard de que era necesario conversar y convencí a Paolo que era necesario que venga a Perú. Los dos me aceptaron y logré hacer ese encuentro que era casi irreconciliable con ellos, pero logré que eso se diera y pese a que yo estaba operado, ya que tenía dos días que había salido de la clínica e incluso con los puntos encima de mi cuerpo y, sin embargo, hice el esfuerzo de venir de Chiclayo a Lima para participar de esa reunión. Después, lo que se ha comentado, ya es un tema de cada quien, si quiere agradecer o si se quiere reconocer, pero yo siempre trato de que mis acciones no se divulguen, y si hoy te los aclaro es porque en algún momento de repente se me ha tocado como malagradecido y eso creo que no es justo.

- ¿Es una buena noticia que Paolo haya firmado por un equipo de la Liga 1 Te Apuesto?

Claro. Pero en ese momento era un panorama que, quizá, con mi presencia, era imposible que se miren con recelo e indiferencia. Ya había conversado mucho con ambos y Paolo siempre ha sido una gran persona. Desde que soy presidente de la Federación Peruana de Fútbol y he tenido trato con Paolo, él ha sido un caballero conmigo y una persona muy buena. Con la familia Acuña me une una gran relación no solo de ahora, sino de hace muchos años. Por eso considero que las expresiones de Richard fueron en caliente, yo creo que pasó por ahí, ya que en el momento en que participé todo fue muy armónico, conciliador y ameno. Todo bien.

- Richard Acuña ha dicho abiertamente que quiere postular al puesto de la FPF, ¿Es un buen candidato a sucederlo?

Él está en todo su derecho y los 67 asambleístas que conforman la FPF. Está en todo su derecho, así que para adelante, tanto él como cualquier otro que tenga esas aspiraciones, no se detengan, sigan en ese proyecto. Es bueno que los dirigentes piensen en la Federación.

"NO ES JUSTO QUE PROGRAMEN ÁRBITROS APRENDICES. ESPERO QUE NO EXISTA PREOCUPACIÓN O MALESTAR POR DECIR QUE QUIERO POSTULAR A LA FPF, NO ES JUSTO QUE AFECTEN A VALLEJO"



🗣️ Richard Acuña, presidente de UCV, mostró su enojo por el arbitraje 🆚 Cusco FC



📹 @sueleonh#Liga1 🇵🇪 pic.twitter.com/5QbZqfT4Y4 — DSPORTS Perú (@DSportsPE) March 3, 2024

- ¿Usted piensa seguir en la FPF en un siguiente proceso?

Nadie es eterno en el cargo, siempre los dirigentes somos pasajeros. Lo que te puedo asegurar es que del fútbol no me voy a retirar nunca. He jugado desde niño, y mi carrera dirigencial viene desde hace muchos años. Yo he sido presidente de un club deportivo, he sido jugador de Copa Perú, he sido presidente de la Liga Distrital, luego fui presidente provincial, Departamental y de ahí he sido Director, Vicepresidente e Instructor FIFA. Asimismo, fui miembro del Consejo del IPD en Lambayeque. Mi carrera es una escalera, año tras año. No es algo que me haya caído de la noche a la mañana, ya que se ha hecho con mucho esfuerzo y del fútbol no me va a alejar nadie, siempre voy a estar en el fútbol.

- ¿Pero irá por la reelección?

No tengo cabeza para pensar en esas cosas, todo mi tiempo y día a día está centrado en apoyar a la selección para devolver la alegría que el país necesita.

- Por eso ahora es dueño del club Juan Pablo II, su club en Copa Perú. ¿No es, digamos, cuando menos polémico?

¿Por qué? Siempre hemos tenido un club, como socio, hincha, allegado de un barrio, siempre hemos estado en un club. He pasado por mi club de barrio 3 de mayo, por el club Juan Aurich, del barrio de mi señora. He jugado para distintos clubes, he sido presidente de club y en el 2015 se fundó Juan Pablo II, el club que pertenece a mi colegio. Yo soy el fundador, el dueño del club y eso tengo que decirlo, no hay nada que ocultar ni negar. Es un club que hoy en día es un club modelo y ojalá que todos los clubes sean así. A eso apuntamos. Yo nunca me voy a apartar del fútbol porque soy apasionado a ese deporte y voy a seguir en la medida de mis posibilidades invirtiendo en fútbol, formando menores y haciendo lo que más nos gusta.

- ¿Por eso compró un predio para su club Juan Pablo II?

No, no he comprado ningún predio. La villa deportiva Juan Pablo II está dentro de un terreno agrícola que es mi propiedad. Un terreno que fue adquirido en el año 2007, que son cinco hectáreas de terreno, ya mira cuantos años han pasado, y en el año 2015 propuse hacer un proyecto deportivo con mi club Juan Pablo II formando niños, jugando el campeonato escolar y la segunda división de la Liga de Chongoyape. En ese año, recuerdo que lo llevamos a la Villa Deportiva sembrando árboles frutales y rodeamos las cinco hectáreas con una planta de coco, que hoy producimos y que nos da una rentabilidad bastante favorable. Esa vegetación le da un embellecimiento impresionante a mi terreno, y que en el año 2018 sembraba maíz, sandía y diferentes cultivos. Pero ya en el año 2018 hice mi cancha de fútbol, mis camerinos y comencé a construir mi casa y edificaciones para residencia. Todos mis trabajadores han estado conmigo en pandemia, no es un proyecto de un año, sino de casi 6 años. Es mi propiedad que la he puesto en servicio de una Villa Deportiva donde no necesita mucha inversión para los campos de fútbol. Es una villa construida bajo mis ideas, ya que soy ingeniero y la arquitecta es mi señora, que lo hizo a su gusto, construida con la mano de obra de mi pueblo.

-¿Los recursos para construirlo fueron solo suyos?

Todo es lícito y bancarizado con recursos y ojalá otras personas pongan su patrimonio en bienestar del fútbol peruano.

-La Liga 1 y el VAR-

- Cuando no reclama Alianza, exige Cristal o como el año pasado la U. EL VAR tiene muchas críticas desde su operación en la Liga 1. ¿Usted diría que ha funcionado para impartir justicia?

Claro, si los 90 minutos de fútbol, tú ves un error de un árbitro y criticas por ese error, en donde quedan los 89 minutos que estuvo el árbitro. Es fácil hacer una crítica para los árbitros, pero mira te lo digo así: para un jugador de fútbol que en 89 minutos no le liga nada y al minuto 90 anota el gol... Y termina siendo aplaudido. ¿Qué pasa ahí? En el árbitro pasa lo contrario, 89 minutos bien arbitrados y al minuto 90 se equivoca y termina siendo apabullado. Yo no creo que el arbitraje peruano anda mal, creo que es aceptable. Tenemos buenos árbitros, que algunos se equivoquen, bueno, es natural, se van a equivocar hoy, mañana o siempre.

- ¿Y cómo se corrige eso?

Lo que hay que hacer es seguir capacitando para que cada día tratemos de acercarnos más a la perfección. Tratemos de cometer menos errores, pero los árbitros necesitan el respaldo, apoyo y que cada vez que se equivoquen, ayudarlos con nuestra crítica y no lapidemos a los árbitros, aduciendo que no tienen experiencia. ¿Y cuándo van a tener una experiencia? Todos ganamos experiencia en medida que salgamos al ruedo, entonces, hay jóvenes que necesitan ser soltados para que tengan experiencia. Nosotros en lugar de apoyarlos o fortalecerlos con una crítica constructiva, lo vamos a lapidar, entonces, no vamos a tener árbitros experimentados nunca, sino siempre vamos a tener a los mismos que rotan y rotan, y eso no es lo que se quiere, nosotros queremos nuevos valores.

-¿Por eso van a capacitar a los árbitros?

En breve va a empezar una segunda capacitación de VAR. Lo que pasa es que hay que comenzar a preguntarse también: ¿cuánto se mejoró el fútbol con VAR? ¿Cuántos goles que no deberían cobrarse y que probablemente sin VAR se hubieran cobrado, y serían un dolor de cabeza? Pero no hay que ser injusto, el VAR es una herramienta que nos está ayudando mucho y creo que hay que tratar de capacitarse para que sea cada día más perfecto.

- ¿Este año se jugará Torneo de Reserva?

Claro, la Reserva está programada para el mes de mayo, al igual como el año pasado y sostenido por la Federación. Porque la reserva se realiza bajo el presupuesto de la Federación, porque los clubes no invierten ni un sol en la reserva, es la FPF que sostiene la reserva, eso hay que decirlo. La Federación Peruana de Fútbol sostiene la reserva, femenina, Liga 2 y también apoya a la Liga 1. Habría que preguntarse en qué parte del mundo se da ese tipo de apoyo a los clubes. Somos la única Federación que da este tipo de apoyo, eso deberían valorar. Es una federación que tiene muchas cosas positivas, pero lamentablemente no se dice. No sé si porque no les gusta el presidente o porque a mí me falte comunicar, pero si el periodista es más inteligente debería investigar. Acá tenemos periodistas capaces, que tienen tiempo, herramientas para poder investigar. Entonces, si ustedes van más a fondo, verán que esta Federación Peruana de Fútbol ha hecho mucho más de lo que no hicieron en tanto tiempo o de lo que probablemente otros anhelan tener.

- Al momento de cerrar un acuerdo entre los clubes con 1190 Sports, las instituciones recibieron un dinero que debía ser invertido en infraestructura, ¿usted ha fiscalizado ese tema?

No, porque todavía no es tiempo de fiscalización y no soy yo quien fiscaliza, es la comisión de auditoria. Los clubes tienen un dinero de medio millón de dólares que tienen que pasar por una fiscalización. Entiendo que ya se vence el plazo, sino me equivoco se vence en mayo o junio, y todos los clubes van a pasar por un periodo de fiscalización y ahí van a sustentar. Te voy a adelantar algo de lo que ya sé. Alianza Atlético de Sullana ha construido una bonita Videna y tiene cancha natural, sintética y tiene todo. ADT de Tarma ha construido una residencia, un hospedaje fantástico y viene implementándolo cada día. Atlético Grau ha comprado un terreno hermoso y están con el tema del pozo de agua y se viene las canchas. Cusco está ampliando sus canchas sintéticas para la formación de menores y así sucesivamente. Melgar no ha recibido el dinero, sin embargo, hay que reconocer que dicha institución viene construyendo una villa deportiva que no la conozco hasta ahora pero tengo entendido que es muy hermosa y eso hay que aplaudir, ya que en los últimos años, Melgar ha dado muy buena puntuación.

- ¿Es verdad que se mejorará en breve la infraestructura en Videna?

Hoy (el viernes) hemos inaugurado el gimnasio que se llama La Bicolor, un gimnasio de primera talla mundial, moderno, puesto en favor de la selección nacional y en 20 días o a más tardar un mes, ya comienza la demolición de toda la infraestructura existente de la Videna para empezar a construir una nueva villa deportiva. Esta nueva Videna tiene una inversión de más de 10 millones de dólares y tendrá una cancha híbrida, dos canchas naturales, dos canchas sintéticas, una residencia hotelera cinco estrellas, y tendrá un policlínico instalado dentro. Además de camerinos modernos, todo de primera categoría, lo que probablemente le negaron a la selección hace muchos años, pero hoy lo vamos a hacer realidad.

- ¿Para cuándo está previsto culminar esa remodelación de Videna?

Yo creo que si Dios nos acompaña debemos estar listo de repente para fin de año o fines de enero próximo inaugurando esta fantástica obra.

- Había un terreno en Chaclacayo que iba a ser la Videna, presentado por la anterior gestión. ¿Qué pasó con ello?

Quedó sin efecto porque las condiciones de distancia, de inversión, de propiedad, no se ajustaban al proyecto que la Federación tenía y se tomó la decisión de dejarlo ahí nomás.

-La Fiscalía, los juicios, la crítica-

-¿Por qué lo investiga la fiscalía? ¿Usted podría decir que es inocente de todo los cargos que se lo acusan?

No me preocupa, molestia sí. Preocupación no porque no tengo nada que temer, quien nada debe nada teme. Acá hay tranquilidad absoluta. Desde que comenzó el tema de derechos de televisión, me han abordado con todo tipo de denuncias. Los medios de comunicación no se preguntan por qué tantas denuncias hacia Agustín Lozano desde que vinieron los problemas de televisión, yo creo que sería bueno de hacerse esa pregunta para un poco ser justos cuando se trata de Agustín Lozano.

-¿Es saludable para una gestión que cada tanto el Ministerio Público intervenga las oficinas de Videna?

Soy respetuoso del Poder Judicial y Ministerio Público y todas las instituciones del Estado. Así que cada cosa que la Fiscalía necesita, estoy ahí atendiéndole a cada información que requieren. Siempre estoy ahí dando soporte y apoyando. Colaboro con todo, porque soy el más interesado en que se esclarezca esto, ya que habrá un momento en que se conocerá la verdad, con paciencia y tranquilidad. Más allá de que genere molestia, mi tranquilidad no la va a cambiar nada. Así que la principal fortaleza es mi familia. Yo estoy muy tranquilo porque sé que en cualquier momento saldrá la transparencia con la que me he manejado siempre.

-¿Cuando lo han citado para alguna audiencia ha asistido?

Siempre me han citado y voy, declara y yo soy el primero. Cuando hay allanamiento en Videna, yo soy el primero que atiende y quien resuelve el tema. Han hecho allanamiento a casas de amigos, han ido a mis propiedades y la de mis suegros, padres, hermanos, mi colegio, ya que más pueden hacer conmigo. Solo espero que sean justos y se actúe con justicia y nada más. Confío en las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial. Tengo la tranquilidad de trabajar en el día a día y tengo la seguridad de que va a salir bien, porque cuando se trabaja con transparencia y la conciencia tranquila, las cosas llegan. Yo sé que los resultados van a llegar.

-Usted fue alcalde de Chongoyape y de hecho, desde allí también arrastra problemas. ¿Va a volver a la política luego de la FPF?

Yo no descarto nada, en absoluto. Yo sé enfocarme en el momento, todo tiene su tiempo y su espacio. Hoy mi tiempo y espacio es la selección con la Federación.

Presentación de Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana. (Foto: Giancarlo Avila @photo.gec)

- ¿Está conforme con la relación FPF-clubes-1190? ¿Ha sido un modelo de negocio favorable?

Yo podría estar disconforme si estaría incumpliendo, pero hasta el momento no tengo queja de incumplimiento. Si los clubes me dicen que no está cumpliendo si sería materia de preocupación, pero ningún club se ha quejado. Después de como a ellos les va como empresa, yo no puedo saber de ello, pero seguramente al final de cada año harán su evaluación, y no te olvides que el fútbol está dirigido por un fidecomiso y está dirigido por un comité especial. Ese comité no lo conforma la FPF sino los clubes, así que también hay que darle confianza a los clubes que están administrando ello.

-¿Por qué se reúne con el Fondo Blanquiazul? ¿No es reunirse, digamos, con el acreedor Gremco de la U? ¿No tendría la FPF que reunirse solo con los administradores?

No me he reunido con Gremco, la única persona que para mí cuenta es Jean Ferrari para la U . Es más yo no acepto reuniones con gente que no representa a clubes. Con el Fondo Blanquiazul, en su oportunidad, sí me he reunido, con Diego Gonzales Posada, Fernando Farah, Remigio Morales Bermúdez, en su oportunidad. Hace poco me reuní con Salomón Lerner, también; entonces me he reunido con todo el Fondo Blanquiazul y normal. Mi función también es conversar con inversionistas, yo le debo a ellos respeto y tengo que oírlos, es mi obligación hacerlo.

-La FPF y los menores, el futuro-

-¿El objetivo de Chemo del Solar con los menores es tener más y mejores jugadores que nutren la selección o clasificar sí o sí a un mundial de la categoría?

