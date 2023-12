En julio del año pasado, cuando se frustró la renovación del contrato con Ricardo Gareca, el repudio que se ganó la Federación Peruana de Fútbol vino de la mano de esa pregunta preñada de indignación. Después del maltrato que, de acuerdo con sus allegados, había recibido el ‘Tigre’, no era concebible que personas con principios acerados y decencia a prueba de balas pudieran ser capaces de siquiera sentarse a conversar con el vilipendiado mandamás de la Videna.

Sin embargo, con el cadáver del argentino aún calientito, Juan Carlos Oblitas arregló su renovación con el propio Lozano. Al poco tiempo lo hizo Juan Reynoso, y tiempo después Chemo del Solar y Pablo Zegarra. Y si bien algunos patrocinadores se fueron (según se sabe, por estrictas razones comerciales), pronto llegaron otros igual de prestigiosos que no tuvieron ningún problema en asociarse con una federación manejada por un personaje involucrado en un caso de reventa de entradas.

¿Hipocresía? ¿Pragmatismo? El City es un club-Estado propiedad de un país -Emiratos Árabes Unidos- donde, según Amnistía Internacional, la libertad de expresión está restringida y no se respetan los derechos de la población LGTBI. Sin embargo, Pep Guardiola no parece demasiado preocupado en ello. En los 80, el fútbol colombiano alcanzó protagonismo continental de la mano del dinero del narcotráfico, lo que no impidió que grandes figuras de la época -como el propio Gareca o César Cueto- formaran parte de sus clubes.

José 'Chemo' del Solar y Juan Reynoso trabajaron juntos, el primero viendo la Unidad Técnica de Menores y el segundo como DT de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

En el mundo del fútbol cada quién baila con su pañuelo. Los cuestionamientos son solo molestos “detalles” que suelen dejarse de lado. Los actos de desprendimiento en favor de objetivos mayores hay que buscarlos en las películas de Navidad que abundan en el streaming. Los tormentos vividos estos días no han hecho más que comprobarlo. A continuación un repaso a algunas de esas perlitas:

La federación -al parecer con conocimiento de Universitario- fue en busca de Jorge Fossati para reemplazar a Reynoso. Como en sus viejos tiempos, Oblitas intentó driblear y picar cuando lo presionaron para que hablara sobre el uruguayo, pero lo hizo a costa de una mentira gruesa que ha irritado a hinchas y periodistas. El técnico, por su parte, seducido por la posibilidad de ir a un Mundial, ha dejado a la U como plato de segunda mesa.

La Liga 1 acaba de aceptar la propuesta de los clubes para subir el número de extranjeros en cancha a seis. “Así se fortalecerán los equipos”, “Es una manera de fomentar la competencia entre los jóvenes”, señalan los defensores de la medida. De lo que pocos han tomado nota es que este ‘laissez faire’ a la criolla choca con la realidad. ¿Qué competencia puede haber cuando el suelo no está parejo para todos los clubes? ¿Qué hacemos con esos equipos a los que les importa un bledo la formación de jugadores? ¿Cómo podemos competir con chicos que mojados pesan 50 kilos o menos?

🗣️José Del Solar, jefe de la UTM🇵🇪, dio su punto de vista acerca de los cupos extranjeros📋 en la Liga1 Betsson 2024🎽.



"Creo que cinco extranjeros son suficientes", apuntó 'Chemo'



📹 @raulchavezpa pic.twitter.com/qbkTp08ZqG — Ovacion.pe (@ovacionweb) December 6, 2023

TE PUEDE INTERESAR: Fossati y el día clave: la historia detrás de una polémica negociación con la FPF que acaba este lunes

El propio Del Solar reconoció que, desde la jefatura de las divisiones menores de la federación, realiza una labor que no le corresponde: recorrer el país en busca de jugadores. Y cuando los ha ofrecido para que completen su formación, varios equipos le han tirado portazos en la cara. Por lo pronto, para el Sudamericano Sub 23 llevará una base constituida por menores de 20 años porque ciertos clubes le han comunicado que no le prestarán a sus mejores jugadores.

Cuando Oblitas renovó su contrato, anunció la ampliación de sus funciones con el fin de fortalecer el torneo de primera. ¿Ha habido algún cambio notorio desde entonces? ¿Han desaparecido los reclamos en mesa, las programaciones infames y los dobles contratos? El Ciego tuvo que reconocer semanas atrás -palabras más, palabras menos- que en la Videna no le hacen caso.

La lista podría ser interminable. Nuestro querido ‘fulbo’ es inmune a la palabra cambio.

Y así queremos exigir resultados.