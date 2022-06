El último martes por la noche, la delegación de la selección peruana arribó a Lima luego del disputar el repechaje Mundial Qatar 2022 contra Australia y la prensa aprovechó el momento para conversar con algunos protagonistas y altos mandos como Agustín Lozano, que se volvió a referir al futuro de Ricardo Gareca.

“No hemos tenido oportunidad de conversar con Ricardo. Fuimos muy respetuosos con su contrato para concentrarnos en el partido del repechaje y posteriormente hablar de su continuidad o no continuidad. Creo que ahora que ya conocemos todos los resultados, ha llegado el momento de conversar con él”, comenzó diciendo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Vamos a ver qué es lo que viene. Nosotros quisiéramos (que siga), no sé si él querrá continuar o no. Por lo pronto yo tengo una Junta Directiva este viernes y después ya conoceremos qué viene. (...) Con Ricardo es un tema de dialogar todavía”, añadió.

“Los plazos están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en septiembre, en noviembre, amistosos, y las Eliminatorias del próximo ciclo mundialista que aún no se conocen las fechas de inicio. El trabajo tiene que continuar y tenemos que trabajar con una persona que esté liderando esta dirección de la selección”, continuó Agustín Lozano.

Por último, el mandamás de la FPF aseguró que en Videna no tienen o no han pensado en un plan B para la dirección técnica de la selección peruana. “Nosotros no tenemos ningún plan B mientras no tengamos el diálogo con el profesor Gareca”, sentenció.