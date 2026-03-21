Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agustín Lozano tras ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “El técnico tendrá sus razones”. (Foto: Getty Images)
Agustín Lozano tras ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “El técnico tendrá sus razones”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Como se sabe, el volante del Al Wasl no fue considerado por Mano Menezes para los amistoso contra Senegal y Honduras en marzo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.