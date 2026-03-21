Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Como se sabe, el volante del Al Wasl no fue considerado por Mano Menezes para los amistoso contra Senegal y Honduras en marzo.

El titular de la FPF negó cualquier conflicto con el futbolista y le hizo caso omiso a los rumores que aseguran que ambos no tienen una buena relación desde hace un tiempo. Al contrario, Lozano manifestó su admiración por el volante nacional.

"Siempre he tenido una relación muy buena con él. Más allá de tener una buena relación, una gran admiración por la calidad de jugador que es y por toda la entrega que siempre ha tenido por su selección”, sostuvo Lozano.

Asimismo, aseguró que nunca ha participado en las convocatorias de la selección peruana, pues es una labor que le corresponde netamente al comando técnico del combinado nacional.

“Hoy no está. El técnico tendrá sus razones, nunca participo de las convocatorias que le corresponde al comando técnico. Siempre he sido muy respetuoso, toda la vida. Y esto lo pueden consultar a todos los comandos técnicos que han pasado por la selección”, culminó.

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